In der Bundesliga und der 2. Liga rollt ab Samstag der Ball wieder. Seit Mitte März war der Spielbetrieb wegen der Coronakrise unterbrochen, los geht es am Wochenende in beiden Ligen mit dem 26. Spieltag - allerdings ohne Zuschauer in den Stadien.

Highlight ist das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr), Rekordmeister Bayern München gastiert am Sonntag (18.00 Uhr/beide Sky) bei Union Berlin. Am Montag (20.30 Uhr) beendet die Partie zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen den Spieltag.

In der 2. Bundesliga wird Samstag (13.00 Uhr) und Sonntag (13.30 Uhr/beide Sky) gespielt.

Hier finden Sie den Liveticker zur Samstagskonferenz: