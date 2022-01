Der VfL Wolfsburg verliert auch in Leipzig, das 0:2 verschärft die Situation für den seit Wochen erfolglosen Trainer. RB setzt seine gute Rückrunde und die Aufholjagd in der Tabelle fort.

Von Nico Fried, Leipzig

Der Morgen danach, wie wird er sein für Florian Kohfeldt? Lange hat seine Mannschaft gut gespielt und am Ende trotzdem verloren. Die Formkurve des VfL Wolfsburg zeigt nach oben, aber in der Tabelle geht es weiter nach unten. Florian Kohlfeldt wacht an diesem Montag auf Platz 15 auf - als Trainer? Oder arbeitslos?

Vor dem Spiel in Leipzig hatte Kohfeldt vom Morgen nach dem torlosen Unentschieden gegen Hertha BSC berichtet: "Es tat gut, aufzuwachen und das Gefühl zu haben, nicht ganz mit leeren Händen dazustehen." Klar sei allerdings auch, so Kohfeldt weiter, dass Unentschieden alleine den Wolfsburgern nicht weiterhelfen würden. Am Sonntag in Leipzig allerdings hätte er einen Punkt wohl gerne mitgenommen. Aber selbst das sollte nicht sein.

Schon die Ausgangslage war für den VfL nicht gerade ermutigend: Bei RB Leipzig hat der Trainerwechsel von Jesse March zu Domenico Tedesco genau das Gegenteil von dem bewirkt, was in Wolfsburg nach dem Wechsel von Mark van Bommel zu Kohfeldt zu erleben war. Zunächst rumpelten sie noch in eine Heimpleite gegen Bielefeld, doch seither lief es rund für die Leipziger. Drei Spiele im neuen Jahr - alle gewonnen. Bei Wolfsburg hingegen stehen zehn Pflichtspiele ohne Sieg. Allenfalls Kohfeldts persönliche Statistik konnte als Mutmacher herhalten: Als Werder-Trainer hatte er dreimal gegen Tedescos damaligen Verein Schalke gewonnen.

"Man merkt im Training, dass die Mannschaft bereit ist, sich gegen diese schwere Phase zu stemmen", hatte Kohfeldt vor der Reise nach Leipzig berichtet. Mit Blick auf die erste Halbzeit in Leipzig war das nicht zu viel versprochen. Nach den Geisterspielen zuletzt durften diesmal wieder 1000 Zuschauer ins Stadion. Und die sahen wohl auch zu ihrer eigenen Überraschung, wie die Gäste konzentriert und engagiert zu Werke gingen, hinten lange nichts zuließen und sich gelegentlich sogar in Richtung Tor des Gegners aufmachten, dabei allerdings auch höflich die Distanz wahrten, so wie sich Tanzschüler bei den ersten Foxtrott-Schritten nicht zu nahe kommen.

Leipzig begann erstmals mit dem Spanier Hugo Novoa in der Startelf, der einen Tag vor seinem 19. Geburtstag erkennbar entschlossen war, seine Chance zu nutzen. Vor allem über seine rechte Seite rollten die etwas ansehnlicheren offensiven Aktionen der Gastgeber. In der 18. Minute schoss er einfach mal selbst, scheiterte aber an Koen Casteels im Wolfsburger Tor.

"Wir wollen immer gewinnen, und dafür müssen wir Tore schießen", hatte Kohfeldt kurz vor dem Anpfiff noch eine Binsenweisheit reaktiviert. Tatsächlich setzten die Wolfsburger nach einer halben Stunde fast zu einer Art Sturmlauf an, brachten einen Kopfball von Sebastiaan Bornauw und einen Freistoß von Aster Vranckx aufs Tor. Kurz vor der Pause hätten hintereinander Vranckx und Yannick Gerhardt die trostlose Torlosigkeit beenden können, trafen aber nur Leipziger Gliedmaßen.

Nach einer verunglückten Flanke der Leipziger gab es kurz vor der Pause sogar erste Pfiffe aus dem 1000er-Zuschauergrüppchen. Weil es in der zweiten Halbzeit erst mal nicht besser weiterging, brachte Tedesco in der 55. Minute mit Tyler Adams, Lukas Klostermann und Dani Olmo gleich drei Neue, was das Spiel umgehend belebte. Keine 60 Sekunden später lag der Ball prompt im Netz, allerdings war der Drang der Leipziger nach vorne plötzlich so übermächtig gewesen, dass zuvor gleich zwei von ihnen im Abseits standen.

Das Spiel wurde jetzt schneller, abwechslungsreicher. Chancen ergaben sich allerdings zunächst auf beiden Seiten weniger durch Kombinationen als durch Schüsse von der Strafraumgrenze. Dann aber setzten sich die Leipziger in der 76. Minute doch einmal durch: Christopher Nkunku leitete den Angriff ein, Olmo flankte von rechts, Silva köpfte den Ball an die Latte, Willi Orban staubte ab - 1:0. Damit war das Spiel entschieden, das 2:0 von Josko Gvardiol nur noch der Abschluss einer Partie, nach der Florian Kohfeldt wieder kein schöner Morgen erwartete.