Der 1. FC Köln hat sich im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball - Bundesliga etwas Luft verschafft. Nach zuvor nur einem Sieg aus zehn Spielen gewann das Team von Trainer Lukas Kwasniok mit 1:0 (1:0) gegen Tabellennachbar VfL Wolfsburg, der seinerseits immer tiefer in die Krise rutscht.

Eine Einzelaktion von Linton Maina (29.) bescherte dem FC vor 50 000 Zuschauern im Müngersdorfer Stadion den zweiten Heimsieg in Serie, der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt vorerst acht Punkte. Die Wölfe dagegen kommen der gefährlichen Zone unter Trainer Daniel Bauer, der erst im Dezember übernommen hatte, immer näher.

Nächste Woche kommt Borussia Dortmund in die Autostadt, die Kölner haben RB Leipzig zu Gast.