Der Abend war schon weit fortgeschritten, Vincent Kompany hatte alle Fragen beantwortet, da ergriff er selbst noch mal das Wort: „Wir haben noch nicht über Köln gesprochen“, sagte der belgische Trainer des FC Bayern, den es merklich danach drängte, außer der eigenen Elf auch die Leistung des Gegners zu würdigen. Als „unangenehm von Anfang an bis zum Ende“, lobte er die Elf des 1. FC Köln. Dessen Trainer Lukas Kwasniok nahm das Kompliment befriedigt zur Kenntnis. Die Rückendeckung des renommierten Kollegen kommt ihm gerade recht, da ihm in Köln „eine von außen künstlich erzeugte, negative Stimmungslage“ begegne, wie er am Mittwochabend sagte.