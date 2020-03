Der 1. FC Köln hat den SC Paderborn seine grandiose Form spüren lassen. Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol besiegte den SCP am Freitag mit 2:1 (2:0) und hat nun von den vergangenen zehn Spielen acht gewonnen. Jorge Meré in der 28. Minute und Jonas Hector mit einem wunderbarem Tor aus dem Lauf mit dem linken Fuß in die rechte obere Ecke (36.) erzielten vor 15 000 Zuschauern die Treffer für den FC, der seine beste Rückrunde seit 31 Jahren spielt. Die Gastgeber müssen sich dagegen trotz des Treffers von Dennis Srbeny (73.) mehr denn je auf die direkte Rückkehr in Liga zwei einstellen. Der Rückstand auf den Relegationsplatz könnte am Wochenende auf acht Punkte anwachsen. Die Kölner waren auch ohne ihren gelbgesperrten Torjäger Jhon Cordoba, der von Anthony Modeste ersetzt wurde, über weite Strecken die bessere Mannschaft. Auf den Rängen blieben für den Schiedsrichter relevante Proteste aus.