Marius Bülter hat Bundesliga -Rückkehrer 1. FC Köln und seinen neuen Trainer Lukas Kwasniok zum Saisonstart jubeln lassen. Die Rheinländer kamen dank eines späten Kopfballtreffers des Stürmers in der 90. Minute zu einem 1:0 (0:0)-Sieg beim dezimierten 1. FSV Mainz 05 . Mit ihrer kompakten Defensive machten die Kölner den Gegnern das Leben schwer und sorgten für das Ende der bis dahin längsten laufenden Serie der Liga: Mainz war zuvor 13 Partien und insgesamt 309 Tage ohne Heimniederlage geblieben. „Das war sehr emotional, dass wir uns zum Schluss den Sieg holen“, sagte Bülter bei Dazn.

Vier Tage vor dem Rückspiel in der Conference-League-Qualifikation gegen Rosenborg Trondheim am Donnerstag (21 Uhr, SWR/Hinspiel 1:2) agierten die Gastgeber im Angriff meist ideenlos. Zudem verlor die Mannschaft von Chefcoach Bo Henriksen Flügelflitzer Paul Nebel nach einer Stunde mit Rot wegen einer Notbremse. Bei seinem Debüt im Fußball-Oberhaus trug der 44 Jahre alte Kwasniok ein weißes Kölner Heimtrikot mit roten Streifen.

Unmittelbar vor dem Liga-Start hatten Mainz 05 und Angreifer Nelson Weiper noch ihre Streitigkeiten beendet. Der 20-Jährige kehrte in den Kader zurück. Man befinde sich in „zielführenden Gesprächen über eine Verlängerung des aktuell noch bis zum Sommer 2026 datierten Vertrages“, hieß es. Weiper war zuletzt aus dem Profikader verbannt worden, weil er einer vorzeitigen Verlängerung seines Kontrakts nicht zugestimmt hatte. Sein Klub will verhindern, dass das Eigengewächs im nächsten Jahr ablösefrei wechselt.

Weiper saß aber erst einmal auf der Bank, als Mittelstürmer lief der Ex-Berliner Benedict Hollerbach auf. Nach einer überaus erfolgreichen vergangenen Spielzeit und dem Abgang von Nationalstürmer Jonathan Burkardt zu Eintracht Frankfurt hofften die Hausherren auf ihre Heimstärke. Zuletzt waren sie in 13 Partien vor dem eigenen Publikum ungeschlagen geblieben. Kölns Trainer Kwasniok wurde gleich in der zweiten Minute aufgeschreckt. Nach einem weiten Ball von Kapitän Nadiem Amiri konnten die Gäste gerade noch die Schüsse von Nebel und Anthony Caci blocken. Kaishu Sanos abgefälschter Ball zischte am Tor vorbei.

Bereits nach einer Viertelstunde humpelte Hollerbach mit verbundenem Oberschenkel vom Platz – und Weiper kehrte schneller als erwartet zurück, blieb aber unauffällig. Beide Mannschaften taten sich nach vorn schwer. Mainz kontrollierte vor 33 305 Zuschauern gegen meist tiefstehende Kölner zwar das Spiel, kam aber im letzten Drittel kaum einmal durch. Zumal die Kölner überaus vorsichtig agierten und dem Gegner weitgehend das Spiel überließen. Nur Kaminski prüfte kurz vor der Pause noch den Mainzer Schlussmann Robin Zentner.

Der FSV-Keeper bekam auch nach dem Seitenwechsel plötzlich zu tun. Jan Thielmann und Kristoffer Lund trafen aus aussichtsreicher Position jedoch nicht. Dann stoppte Nebel Kaminski mit einer Notbremse und Schiedsrichter Tobias Stieler zeigte ihm Rot. Die Kölner traten zunehmend mutiger auf und belohnten sich spät mit dem Siegtreffer durch den Ex-Hoffenheimer Bülter. Kurz vor Ende musste der eingewechselte Kölner Offensiv-Zugang Ragnar Ache in der Nachspielzeit mit einer Knieverletzung vom Platz.