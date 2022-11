Von Philipp Selldorf, Köln

Wie es um die Macht am Rhein bestellt ist, hatten die Anhänger des 1. FC Köln schon vor dem Anpfiff in Schrift und Ton mitgeteilt: "Die Nummer Eins am Rhein sind wir", hieß es aus der Südkurve, ein riesiges Banner am Zaun fungierte als Untertitel. Das Spiel gegen Bayer Leverkusen bestätigte in weiten Teilen den selbstbewussten Anspruch, der 1. FC Köln war in beinahe jeder Beziehung - Spielanlage, Intensität, Angriffswille, Organisation - die bessere Mannschaft. Die besten fünf Minuten der Partie hatte jedoch Bayer 04 - und der blitzartige Doppelschlag mit den Toren von Nadiem Amiri (65.) und Moussa Diaby (71.) genügte am Ende zu einem 2:1-Auswärtssieg, den die Leverkusener Spieler vor ihrer Kurve mit wilden Tänzen feierten.

Weder hatten die Kölner eine Niederlage noch die Leverkusener einen Sieg verdient. In der zweiten Halbzeit sei "die Energie besser" gewesen, lobte Chefcoach Xabi Alonso - es klang, als ob er sich Mühe geben musste, um etwas Positives hervorzuheben. "Für uns ist es sehr ärgerlich, dass wir nach so einer Leistung als Verlierer vom Platz gehen müssen", erwiderte Kölns Trainer Steffen Baumgart. Viel mehr als den Doppelschlag habe der Gegner nicht gezeigt, merkte er durchaus barsch an. Die Stimmung beim Derby war beiderseitig angemessen angespannt.

Den Spieler, der das Kölner Spiel nach dem recht müden Auftritt am Sonntag in Freiburg (0:2) auf ein neues Niveau hob, hatten Xabi Alonso und sein Berater-Stab sicherlich nicht auf der Rechnung gehabt. Jonas Hector galt nach seiner Verletzungspause nicht als Startelfkandidat, aber da er nun auf dem Platz stand, bezeugte er gleich, dass Hansi Flick als Fachmann gehandelte hatte, als er den Kölner Kapitän zum Comeback bei der Weltmeisterschaft zu überreden versucht hatte. Der linke Verteidiger Hector war der prägende Mann im Kölner Spiel und bildete mit Florian Kainz ein effektvolles Flügelduett.

Jonas Hector glänzt, als wollte er noch nach Katar - will er aber gar nicht

Hin und wieder glänzte Hectors Präsenz so sehr, dass man darüber diskutieren konnte, ob der Bundestrainer nicht die Bundesregierung einschalten sollte, um den 32-Jährigen zur WM zu bewegen. Kurz nach der Pause hatte er eigentlich schon das Tor des Monats erzielt - bis Lukas Hradecky seinen 25-Meter-Schuss mit den Fingerspitzen an die Unterkante der Latte lenkte und damit das möglicherweise entscheidende 2:0 verhinderte. Der finnische Torwart war auch danach mehrfach in brisanten Szenen gefragt, dann aber ließen die Kölner Kraftreserven nach, und die bis dahin erschütternd lethargischen und zweikampfschwachen Leverkusener kamen ein wenig ins Spiel.

Um das ebenfalls preisverdächtige 1:0 durch Verteidiger Benno Schmitz - erster Treffer seiner Profikarriere - auszugleichen, benötigte Bayer die Mithilfe eines Kölners. Zweimal stand der eingewechselte Kingsley Schindler Pate, beim 1:1 fälschte er den Ball ins Tor ab, beim 1:2 ließ er sich nach einem Eckstoß für den FC tief in der Bayer-Hälfte allzu leicht von Diaby ausspielen.

Alonso feierte das Tor auf dem Rasen, als wäre in diesem Moment der große Durchbruch seiner jungen Trainerkarriere gelungen. Doch die Bayer-Elf ließ auch danach wenig Klasse erkennen, die Führung machte ihr schwerfälliges, fehlerlastiges Spiel kein Gramm leichter. Die merklich ermatteten Kölner kamen zwar nur noch selten richtig gefährlich vor Hradeckys Tor, aber die eine Chance zum Ausgleich kam trotzdem: Mittelstürmer Stefan Tigges hatte sie auf dem Kopf, doch sein Ball traf bloß die Latte.