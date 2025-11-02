Der 1. FC Köln hat sich im Duell der Bundesliga -Aufsteiger gegen den Hamburger SV durchgesetzt. Das Team von Trainer Lukas Kwasniok gewann am Sonntag vor 50 000 Zuschauern mit 4:1 (1:0) gegen die Norddeutschen. Durch den Sieg kletterten die Kölner auf den sechsten Tabellenplatz der Fußball -Bundesliga.

Der HSV bleibt vorerst 13. Damit verlor das Team von Trainer Merlin Polzin beim vierten Mal erstmals ein Sonntagsspiel in dieser Saison und zum ersten Mal nach zuvor fünf Partien wieder gegen den FC.

FC-Stürmer Ragnar Ache brachte die Rheinländer in der 25. Minute in Führung. Florian Kainz (48.) erhöhte direkt nach der Pause mit einem sehenswerten Freistoß auf 2:0. Jean-Luc Dompé (61.) traf in seinem 100. Pflichtspiel für die Gäste, bei denen Immanuel Pherai (79.) und Fabio Vieira (83.) jeweils Gelb-Rot sahen.

Die Hamburger hatten zudem Pech, dass ein vermeintlicher Treffer von Fabio Vieira (50.) durch den Videoschiedsrichter zurückgenommen wurde. Said El Mala (90.+4) und Jakub Kaminski (90.+9) sorgten spät für den Endstand.