Meldungen im Überblick

Bundesliga, 1. FC Köln: Der 1. FC Köln kann sein Heimspiel gegen Borussia Dortmund vor vollen Rängen bestreiten. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wurde für das Duell mit dem Tabellenzweiten am Sonntag (19.30 Uhr) eine Vollauslastung des Stadions mit 50 000 Besuchern genehmigt. Nachdem in einer ersten Vorverkaufsphase bereits 37 500 Tickets an Dauerkarteninhaber und FC-Mitglieder gegangen waren, hat der FC am Donnerstag den Verkauf von 12 500 weiteren Tickets an Mitglieder gestartet. Die Karten werden an vollständig geimpfte oder genesene Personen (2G-Plus-Regel) vergeben.

Formel 1, Vettel: Ex-Weltmeister Sebastian Vettel ist positiv auf Corona getestet worden und verpasst deshalb den Saisonauftakt der Formel 1 am Sonntag in Bahrain. Sein Cockpit bei Aston Martin übernimmt beim ersten Rennen des Jahres (Sonntag, 16.00 Uhr MEZ/Sky) Nico Hülkenberg. Das gab der Rennstall am Donnerstag bekannt. Wie es Vettel geht, darüber machte Aston Martin zunächst keine Angaben.

Hülkenberg wird sich ab Freitag im Training auf seinen ersten Renneinsatz seit Oktober 2020 vorbereiten. Damals hatte der Emmericher auf dem Nürburgring im Aston Martin Lance Stroll ersetzt - der ebenfalls wegen Corona ausgefallen war. Es war damals bereits Hülkenbergs dritter Einsatz als Ersatzfahrer, nachdem der 34-Jährige Sergio Perez an den beiden Rennwochenenden in Silverstone im Racing Point ersetzt hatte.

Bundesliga, VfL Bochum: Der VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach müssen in der Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) auf ihre verantwortlichen Trainer verzichten. Gladbachs Adi Hütter ist weiterhin an Corona erkrankt - und auch Bochums Thomas Reis wurde positiv getestet. Das teilte der VfL am Donnerstag mit. Reis wird von seinem Assistenten Markus Gellhaus vertreten.

Zuvor hatten sich bereits die Spieler Cristian Gamboa, Milos Pantovic und Robert Tesche nach positiven PCR-Tests für die Partie abgemeldet. "Es fehlen einige Spieler, aber wir haben noch genug Qualität dabei", sagte Gellhaus. Hütter verpasst nach dem Spiel gegen Hertha BSC (2:0) die zweite Partie, er wird in Bochum von Co-Trainer Christian Peintinger ersetzt. Zudem fällt Verteidiger Nico Elvedi nach einem positiven Test aus.

Bundesliga, FC Bayern: Der FC Bayern München muss den Saisonendspurt in der Fußball-Bundesliga "vorerst" ohne seinen Innenverteidiger Niklas Süle bestreiten. Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, hatte sich der Nationalspieler im Training am Mittwoch einen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel zugezogen. Beim Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Samstagabend muss Trainer Julian Nagelsmann nun in der Abwehr umplanen. Die Münchner konnten zuletzt hundertprozentig auf Süle setzen. Seit der Bekanntgabe seines ablösefreien Wechsels zum Liga-Rivalen Borussia Dortmund hatte der 26-Jährige den stabilen Abwehrchef verkörpert.

Bayern Münchens Bosse geben sich hinsichtlich der Vertragsverlängerungen bei Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer weiter entspannt. "Wir wissen im sportlichen Bereich genau, was wir wollen. Unser Ziel ist es, in jeder Saison die Champions League gewinnen zu können. Dazu gehören sowohl weitere gezielte Verstärkungen unserer Mannschaft als auch Vertragsgespräche mit unseren Spielern", sagte Vorstandschef Oliver Kahn dem Münchner Merkur/tz: "Wir lassen uns dabei nicht von außen unter Druck setzen." Auch Präsident Herbert Hainer beschwichtigte. "Unsere sportliche Leitung ist im kontinuierlichen Austausch mit unseren Spielern und führt zu den entsprechenden Zeiten die Vertragsverhandlungen", sagte Hainer dem kicker. Der FC Bayern gehe die Gespräche mit allen drei Spielern, deren Verträge im Sommer 2023 auslaufen, "ganz entspannt an. Es ist noch genügend Zeit, und das wissen unsere Spieler."

Im sportlichen Bereich beginne jetzt die "heiße Phase der Saison", erklärte Kahn vor der Auslosung des Champions-League-Viertelfinals am Freitag (12.00 Uhr/DAZN): "Jetzt zählt nur noch der zehnte Titel in Folge und die Champions League." Sorgen macht sich der ehemalige Weltklassetorhüter über die Bedeutung dieser Phase aber keine, schließlich sei der Rekordmeister bekannt dafür, "zur Stelle zu sein, wenn es darauf ankommt".

Ski alpin, Shiffrin: Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin hat zum vierten Mal in ihrer Karriere den Gesamtweltcup gewonnen. Der zweimaligen Olympiasiegerin reichte beim Saisonfinale im Super-G am Donnerstag Platz zwei, um Verfolgerin Petra Vlhova aus der Slowakei endgültig abzuschütteln. Den Sieg beim Weltcup in Courchevel holte sich Ragnhild Mowinckel aus Norwegen. Dritte wurde Michelle Gisin aus der Schweiz. Deutschlands einzige Starterin Kira Weidle fuhr in ihrer schwächeren der beiden Speed-Disziplinen auf den 20. Rang. Die Italienerin Federica Brignone, die am Donnerstag Platz 19 belegte, hatte schon vor dem Weltcup-Finale die kleine Kristallkugel im Super-G sicher.

DFB, Koch: Der gescheiterte Spitzenfunktionär Rainer Koch hat nach wie vor an seiner Abwahl aus dem Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu knabbern. "Es ging ihm schon mal besser als gerade. Fußball ist sein Leben", sagte der neue 1. Vizepräsident Ronny Zimmermann der Rhein-Neckar-Zeitung: "Er hat ein unglaubliches Fachwissen, war engagiert, kam aber manchmal nicht so wirklich gut rüber." Der seit langer Zeit umstrittene Koch, der dreimal als DFB-Interimspräsident fungierte, hatte es beim Bundestag in der vergangenen Woche nicht mehr ins Präsidium geschafft. Zuvor saß der 63-Jährige 15 Jahre in dem Gremium. Die Zukunft Kochs im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (Uefa) ist noch offen.