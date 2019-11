Der fliegende Wechsel von Achim Beierlorzer in der Bundesliga vom 1. FC Köln zum FSV Mainz 05 hat eine Debatte über eine temporäre Wechselsperre von Trainern ausgelöst. "So ein Bäumchen-wechsel-dich-Spiel halte ich für nicht gut", sagte Lutz Hangartner, der Präsident des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL), der Sport-Bild. Beierlorzer hatte nur neun Tage nach seiner Entlassung in Köln beim Ligarivalen Mainz angeheuert. Diese kurze Zeitspanne sei "relativ krass", meinte Hangartner. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Liga sehen jedoch keine Grundlage für eine zeitlich begrenzte Wechselsperre. Laut DFL-Direktor Ansgar Schwenken sprächen allein arbeitsrechtliche Aspekte "gegen mögliche Einschränkungen".