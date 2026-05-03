Wer sich darüber wundert, dass es kurz vor Saisonschluss im oberen Drittel der Bundesliga-Tabelle noch mal richtig spannend wird, hat vielleicht kurz vergessen, wie viel Geld diese Klubs in der Champions League verdienen können. Aktuell beträgt das Startgeld in Europas Premium-Wettbewerb knapp 19 Millionen Euro, für diese Summe ist in der Königsklasse nicht mal ein einziger Ball zu treten. Der Vorjahres-Sieger Paris Saint-Germain hat in der vergangenen Champions-League-Saison allein an Prämien am Ende insgesamt 145 Millionen Euro angehäuft. Bei solchen Summen muss man erkennen: Deutscher Meister zu werden, ist zwar die höchste Ehre im nationalen Fußball – aber sich für die Champions League zu qualifizieren, ist wirtschaftlich am relevantesten.