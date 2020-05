"In der Wolle"

Weder für Gesundheit noch Arbeitsschutz sinnvoll: Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte bremst in einer stark kontroversen Debatte um den frühen Bundesliga-Start. Bayern und Nordrhein-Westfalen setzen sich aber wie erwartet durch.

Nach der Entscheidung über die Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga mühte sich Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), ein Bild der Harmonie zu zeichnen. Der Beschluss sei "einstimmig" getroffen worden, sagte er, als er an der Seite von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) das Thema erläuterte. Wenig später aber hielt Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) mit seiner Wahrheit nicht hinterm Berg. Es sei "ordentlich zur Sache" gegangen, man habe sich in der Telefonschalte "in die Wolle" gekriegt. Damit machte Bovenschulte eine Ankündigung wahr, die er nach SZ-Informationen intern getätigt hatte. Sinngemäß: Er werde den Beschluss mittragen, aber sicher nicht nach außen verteidigen.

Bovenschulte habe keinen Hehl aus seiner Skepsis gegenüber Geisterspielen gemacht. Der Bremer plädierte für einen späten Start - Samstag, der 30. Mai, wäre ihm deutlich lieber gewesen als der 23. Mai oder gar der Mittwochabend durch das DFL-Präsidium definitiv festgelegte Auftakt am 16. Mai. Mit einem späteren Start wäre auch gewährleistet gewesen, die Teams noch in zweiwöchige Quarantäne schicken zu können, was einem Beschluss der Sportministerkonferenz entsprochen hätte. Allein stand Bovenschulte nicht. Er wurde von Malu Dreyer (SPD, Rheinland-Pfalz) unterstützt, auch Baden-Württemberg ließ Skepsis anklingen. Nordrhein-Westfalen und Bayern aber votierten - mit der klaren Mehrheit der 16 Bundesländer - fürs Wochenende vom 15. bis 17. Mai. Diese nun gültige Ansetzung sei weder aus medizinischer noch arbeitsschutzrechtlicher Sicht sinnvoll, hatte Bovenschulte gewarnt. Der Termin gehe wegen der knappen Vorbereitungszeit auf die Gesundheit der Spieler. Hätten die DFL-Klubs den 23. Mai vorgezogen, hätten sie zumindest signalisieren können, dass sie wirtschaftliche Erwägungen nicht über alles stellen. "Dann würde ich meinen Hut ziehen", hatte Bovenschulte erklärt.

Diskutabel ist, inwieweit der Bremer mit seinem Plädoyer die Interessen seines Stadtklubs SV Werder vertrat, der als Tabellenvorletzter einem Geisterspiel-Abstiegskampf entgegensieht. Bovenschulte und Malu Dreyer sollen ihre Vorbehalte gegen den Schnellstart auch damit begründet haben, dass die Chancengleichheit in puncto Fitness für ihre Heimatklubs, Bremen und Mainz 05, nicht voll gewährleistet sei, weil die Trainingsmöglichkeiten in den Bundesländern zuletzt divers waren.

Werder musste im April relativ lange auf eine Trainingsgenehmigung warten. Damals gab es offenen Streit zwischen dem Klub und Bremens Innensenator Ulrich Mäurer. Dreyer soll zudem argumentiert haben, dass ein falscher Eindruck entstehen könne: Manche Familien hätten noch keine Kinderbetreuung, aber die Fußballer dürften bald wieder spielen.