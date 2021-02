Mit Leipzig gegen Augsburg beginnt am Freitag ein Bundesliga-Spieltag mit Gefrierfach-Temperaturen. Der Brasilianer Cacau und der Finne Sami Hyypiä verraten, was dagegen zu unternehmen ist.

Von Javier Cáceres, Berlin

An den 19. Dezember 2009 kann sich der frühere Berufsfußballer Cacau noch gut erinnern - zumindest, wenn erwähnt wird, dass da die Partie VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim stattfand. "Ich glaube, es ist 3:1 ausgegangen", sagt der frühere DFB-Nationalspieler ins Telefon - und trifft damit ins Schwarze. Das Ergebnis allerdings war in vielerlei Hinsicht nachrangig. Wichtiger ist, dass es in der vagen Erinnerung vieler die kälteste Bundesligapartie der Geschichte gewesen sein soll. Bei Anpfiff waren damals minus 17 Grad knapp überm Boden gemessen worden. Ganz so kalt dürfte es an diesem Wochenende auf keinem der neun Bundesliga-Spielplätze werden - auch nicht an diesem Freitagabend, wenn RB Leipzig den FC Augsburg empfängt.

"Mäßig bis streng frostig" wird es aber allemal. So jedenfalls lautet die Prognose von Thomas Hain, der bei der Leipziger Außenstelle des Deutschen Wetterdienstes ans Telefon geht. Die Temperaturen sollen "in einer Höhe von zwei Metern wahrscheinlich zwischen minus neun und minus elf" liegen, so seine Prognose vom Donnerstag. Bei "relativ schwachem Nordwind" würden "keine Niederschläge", wohl aber "teilweise sternenklarer Himmel" erwartet. Auf dem Spielfeld wird allerdings kein Schnee liegen, die Arena in Leipzig ist mit Rasenheizung ausgestattet. Gepaart mit dem Umstand, dass die Spieler sich selbst und damit die Luft bewegen werden, dürfte das den "Auskühlungseffekt" in Grenzen halten, sagt Hain.

Temperaturen allein seien kein Kriterium für eine Absage, sagt der DFB

Dennoch eine kühle Herausforderung, wie Cacau bestätigt. Vergessen hat er nicht, dass ihn der damalige Stuttgart- und heutige Schalke-Trainer Christian Groß auf die Bank setzte: "Wir Reservisten hatten Moonboots an. Als ich dann eingewechselt wurde, Fußballschuhe anzog und auf den Platz kam und nur versuchte, irgendwie in Bewegung zu bleiben, da spürte ich den Ball nicht." Ein Tor schoss er trotzdem. Er habe viel heißen Pfefferminztee getrunken und die Beine mit einer Salbe eingerieben, aber das war's auch schon.

Auf das Hausmittel, zu dem ihm seine Mutter in Brasilien geraten hatte, verzichtete er: "Pfeffer auf die Füße". Sein Vater hatte im VW-Werk von São Bernardo gearbeitet, wo es auch sehr kalt werden konnte. Und als Cacau nach Deutschland kam zum Fußballspielen, erinnerte sich die Mutter daran, dass die deutschen Chefs ihrem Ehemann geraten hatten, sich bei Kälte Pfeffer auf die Füße zu streuen. "Manchmal hat's geholfen, manchmal nicht", sagt Cacau.

Von ähnlichen Rezepten weiß der einstige Weltklasseverteidiger Sami Hyypiä nicht zu berichten. Dafür erinnert er sich daran, dass es in seiner Heimat Finnland "eine Grenze gab, als ich jung war: Ab minus 15 Grad wurden die Spiele abgesagt". Eine solche Grenze kennt heute die Bundesliga nicht, der Deutsche Fußball-Bund teilt mit, dass der Schiedsrichter "den gesunden Menschenverstand" anwenden müsse; Temperaturen allein seien kein Kriterium für eine Absage (außer in Andalusien, wenn es dort zu heiß sein sollte). DFB-Arzt Tim Meyer sagte mit Blick aufs Wochenende, man dürfe das Kälte-Thema "nicht verharmlosen", solle aber "die Kirche im Dorf lassen. Die Auswirkungen der Kälte auf das Fußballspiel sind sicher nicht so dramatisch, wie es das Ausmaß der öffentlichen Diskussion nahelegt."

Dickere Socken? Größere Schuhe? Schwierig

Das kälteste Spiel seiner Laufbahn bestritt Hyypiä nicht in Finnland, sondern im Dress von Bayer Leverkusen - in Norwegen, in der Europa League bei Rosenborg Trondheim. "Bei Spielschluss waren es minus 18", sagt Hyypiä. Doch Minusgrade würden ihn generell nicht vom Sport abhalten: "Ich komme gerade aus Lappland zurück: Vorige Woche 155 Kilometer Langlauf, allein am Mittwoch 24 Kilometer, bei minus 19 Grad." Aber: Er sei stets für alles präpariert.

Damals, in Trondheim, habe er keine Mütze getragen, um den Ball besser köpfeln zu können. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr fror er jedoch an Händen und an Füßen: "Irgendwann spürst du deine Zehen nicht mehr, dann hast du kein Gefühl mehr am Ball." Dickere Socken? Größere Schuhe? Schwierig, sagt Hyypiä: "Ich habe immer mit ganz engen Schuhen gespielt." Fürs bessere Ballgefühl.

Die Leipziger sollten bis Freitagabend das Kühlschrank-Klima schon gewohnt sein. Am Mittwoch trainierten sie bei minus 15 Grad.