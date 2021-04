Von Maik Rosner, Augsburg

Ondrej Duda rutschte auf den Knien über den Rasen und breitete die Arme aus, als wolle er alles Glück der Welt in Empfang nehmen. Es waren Sekunden später zwar nur die Kollegen, die auf ihn zuliefen. Doch viel Glück verspürten die Kölner in diesen Momenten alle, vorneweg Duda, nachdem er mit seinem Volley von der Strafraumgrenze mit links in den Winkel getroffen hatte. Sein Trainer Friedhelm Funkel klatschte Beifall, ohne sich seine Glücksgefühle nach diesem Tor des Monats anmerken zu lassen.

Am Ende des Freitags hatten sich die Kölner durch ihren in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten 3:2 (3:0)-Sieg beim FC Augsburg kunstvoll aus dem Tabellenkeller geschossen, jedenfalls vorerst und bis hinauf auf den Relegationsplatz 16. Nach Dudas Führung (8.) erhöhten Florian Kainz (23.) und erneut Duda mit seinem siebten Saisontor (33.), ehe der eingewechselte Robert Gumny (54.) und Ruben Vargas (62.) für Augsburg verkürzten.

Für die Kölner war es der zweite Sieg im dritten Spiel unter Funkel nach dem jüngsten 2:1 gegen Leipzig. Nun gelang mitten im Abstiegskampf in der ersten Halbzeit eine Gala von erstaunlicher Leichtigkeit gegen einen zunächst desolaten und in der zweiten Halbzeit kämpferischen FCA. Vier Punkte Vorsprung auf Köln haben die Augsburger zwar noch, doch die Sorgen um den Klassenverbleib nehmen wieder deutlich zu.

Von einem "klassischen Sechs-Punkte-Spiel" hatte Augsburgs Manager Stefan Reuter vorab gesprochen und im Rückblick auf die drei Partien ohne ein eigenes Tor beim FC Schalke (0:1), gegen Bielefeld (0:0) und in Frankfurt (0:2) die spielerischen Mängel moniert. Trainer Heiko Herrlich hatte diese Kritik vernommen, aber gegen Köln weniger das Zusammenspiel der Füße als entscheidend eingestuft, sondern vielmehr jenes der Gedanken. "Diese Nervenanspannung müssen wir aushalten", hatte Herrlich befunden und mit seiner Aufstellung ein offensives Signal gesetzt. Neben André Hahn bot er im Angriff auch Alfred Finnbogason auf.

Doch zunächst bestimmte Köln das Geschehen und überzeugte mit jener Struktur und Spielkultur, die sie beim FCA vermissen. Dudas 1:0 nach Ellyes Skhiris Flanke war nur das erste Beispiel für die neue Spielfreude. Das zweite lieferte das 2:0, das Duda mit einem Diagonalpass einleitete. Benno Schmitz passte nach innen, Marius Wolf ließ den Ball durch die Beine und Kainz schoss ein. Und auch beim 3:0 zeigten die Kölner eine spielerische Eleganz, die man eher nicht im Existenzkampf erwartet. Nach Dudas Ballgewinn im Mittelfeld und dem folgenden Angriff passte Wolf nach innen, wo Duda wieder direkt in den Winkel traf, diesmal mit rechts.

Die Augsburger bäumten sich ohne den gelbgesperrten Innenverteidiger Felix Uduokhai erst in der zweiten Halbzeit auf. Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff musste FC-Keeper Timo Horn erstmals ergreifen, bald darauf traf Gumny nach einem Eckball. Die Augsburger kamen bald danach zum 2:3 durch Vargas, ebenfalls aus kurzer Distanz. Und sie hatten Gumnys Kopfball, den Skhiri per Kopf auf der Linie klärte (72.). Nun sah es auch bei Köln wieder nach grimmigem Abstiegskampf aus. Und das Glück der Welt musste mithelfen, als Hahn einen Kopfball knapp neben das Tor setzte. (78.).