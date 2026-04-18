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3:1 für BremenWerder zieht den HSV in einem wilden Derby Richtung Keller

Lesezeit: 4 Min.

Florian Exner zeigt Bakery Jatta die rote Karte. Nach Intervention des VAR nahm er sie wieder zurück.
Florian Exner zeigt Bakery Jatta die rote Karte. Nach Intervention des VAR nahm er sie wieder zurück. Fabio Deinert/Getty Images

Rote Karte, keine rote Karte, wieder rote Karten: In einem emotionalen Spiel gewinnt Werder Bremen 3:1 gegen den Nordrivalen und macht den Abstiegskampf spannender.

Von Thomas Hürner, Bremen

Eine gewisse Vibration lag am Samstagnachmittag in der Hansestadt Bremen. Die Straßen: weitgehend leer gefegt. Der Einzelhandel: mitunter nicht geöffnet. Die Menschen: vor dem Fernseher oder im Bremer Weserstadion. Der Grund: Nordderby.

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