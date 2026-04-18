Eine gewisse Vibration lag am Samstagnachmittag in der Hansestadt Bremen. Die Straßen: weitgehend leer gefegt. Der Einzelhandel: mitunter nicht geöffnet. Die Menschen: vor dem Fernseher oder im Bremer Weserstadion. Der Grund: Nordderby.
3:1 für BremenWerder zieht den HSV in einem wilden Derby Richtung Keller
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Rote Karte, keine rote Karte, wieder rote Karten: In einem emotionalen Spiel gewinnt Werder Bremen 3:1 gegen den Nordrivalen und macht den Abstiegskampf spannender.
Von Thomas Hürner, Bremen
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