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Merlin Polzin beim Hamburger SV0:5, 0:5, Vertragsverlängerung

Lesezeit: 4 Min.

HSV-Trainer Merlin Polzin erhält einen neuen Vertrag, obwohl sein Team zuletzt einen schwachbrüstigen Eindruck hinterlassen hat.
HSV-Trainer Merlin Polzin erhält einen neuen Vertrag, obwohl sein Team zuletzt einen schwachbrüstigen Eindruck hinterlassen hat.
Philipp Szyza/Imago

Was macht der HSV nach dem drittschlechtesten Saisonstart, den je ein Bundesligist hingelegt hat? Er verlängert den Vertrag mit Cheftrainer Merlin Polzin. Und gibt damit erneut Rätsel auf.

Von Thomas Hürner, Hamburg

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In den vergangenen Wochen hat der Hamburger SV wieder zahlreiche Pressemitteilungen verschickt. Neben einer Kooperation mit der Sesamstraße, die Auftritte von Ernie, Bert und dem Krümelmonster im heimischen Volksparkstadion ermöglichen soll, gab es weitere frohe Botschaften zu verkünden. Ein Kühlgerätehersteller zum Beispiel kann es kaum erwarten, „hohen Qualitätsanspruch und langfristiges Verantwortungsverständnis“ einzubringen, zwei Kernkompetenzen, für die auch der HSV stehe. Und ein Luxusjuwelier sieht sich beim Traditionsklub auch deshalb gut aufgehoben, weil beide Partner es verstünden, „hohe Qualität“ und ein „besonderes Gespür für den richtigen Moment“ zu verbinden.

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