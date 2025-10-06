Bei Merlin Polzin, da gibt es keine zwei Meinungen, handelt es sich um einen integren und wohlerzogenen jungen Mann. Er ist immer höflich. Er schaut Menschen in die Augen, wenn er mit ihnen spricht. Er flunkert nicht, zumindest deutlich weniger, als das in der Fußballbranche üblich ist. Und natürlich tut so einer wie Polzin alles, um seine Versprechen einzuhalten. Versprochen ist versprochen und wird bei ihm, nun ja, wenn möglich, nicht gebrochen.