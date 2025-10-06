Bei Merlin Polzin, da gibt es keine zwei Meinungen, handelt es sich um einen integren und wohlerzogenen jungen Mann. Er ist immer höflich. Er schaut Menschen in die Augen, wenn er mit ihnen spricht. Er flunkert nicht, zumindest deutlich weniger, als das in der Fußballbranche üblich ist. Und natürlich tut so einer wie Polzin alles, um seine Versprechen einzuhalten. Versprochen ist versprochen und wird bei ihm, nun ja, wenn möglich, nicht gebrochen.
Hamburger SVDie Gedankenspiele gehen auf
Lesezeit: 3 Min.
Beim 4:0 gegen Mainz tun alle HSV-Spieler genau das, wofür sie geholt wurden. Insbesondere Angreifer Rayan Philippe, der das Hamburger Spiel um Tempo und Tiefgang bereichert.
Von Thomas Hürner, Hamburg
Gespräch mit Werder-Trainer Steffen:„Neulich habe ich gehört, ich sei streng …“
Ihm eilt der Ruf voraus, nett zu sein: Vor dem Spiel beim FC Bayern erklärt Horst Steffen, nach welchen Prinzipien er seine Elf führt, wie er in Bremen empfangen wurde – und was er über Videospiele von Victor Boniface denkt.
Lesen Sie mehr zum Thema