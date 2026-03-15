Vieles, was man in diesem Frühjahr über den Hamburger SV wissen muss, wurde in der vierten Minute der Nachspielzeit sichtbar. Da schnappte sich der junge Angreifer Otto Stange den Ball, er dribbelte in den Strafraum, wuselte sich durch und holte einen Eckball heraus – den ersten und somit einzigen für die Hamburger im Spiel gegen den 1. FC Köln. Jener Eckball wiederum war gut getreten, und der darauffolgende Kopfball ging knapp am gegnerischen Tor vorbei – es handelte sich um die erste Hamburger Torchance in der gesamten zweiten Halbzeit.