Der Hoffenheimer Mäzen wurde auf Plakaten und mit Gesängen in mehreren Stadien übel angegangen. Was steckt dahinter? Und welche Folgen könnten die Spielunterbrechungen haben?

In mehreren Bundesliga-Stadien gab es am Wochenende Schmähungen gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp. In der neuen Folge von "Und nun zum Sport" sprechen Johannes Aumüller und Martin Schneider mit Moderator Christopher Gerards über die Hintergründe der Geschehnisse, die Reaktionen der Schiedsrichter - und mögliche Folgen.

