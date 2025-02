„Ein Fan in der Nordwestkurve hat sich bei einem Sturz verletzt“, sagte der Stadionsprecher in Frankfurt. Was genau passiert war, blieb zunächst unklar. Aus Respekt vor dem Zuschauer blieb es weitgehend still – dabei hätten die Frankfurter aus sportlicher Sicht allen Grund zur Freude.

Die SGE baute ihren Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig auf fünf Zähler aus. Auf Rang fünf – den ersten Platz, der nicht zur Königsklasse reicht – beträgt das Polster sogar sechs Punkte. Kiel dagegen ist auch nach dem 22. Spieltag Tabellenletzter. Frankfurt beendete seine Unentschieden-Serie durch Tore von Hugo Larsson (18.), Tuta (37.) und Youngster Can Uzun (60.), Dähne parierte noch einen Handelfmeter von Hugo Ekitiké (45., nach Videobeweis). Kiel verkürzte durch Porath (73.).

Zuvor konnte die TSG Hoffenheim hat einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib feiern. Die TSG gewann im Weserstadion bei Werder Bremen mit 3:1 (2:1) und schloss damit nach Punkten zum FC St. Pauli auf Rang 14 auf. Anton Stach (28. Minute), Tom Bischof (44.) und Winterzugang Gift Orban (63.) sorgten mit ihren Treffern für den Hoffenheimer Erfolg nach zuletzt zwei Bundesliga-Niederlagen.

Bremen war in der siebten Minute durch ein Eigentor von Gäste-Verteidiger Stanley Nsobi in Führung gegangen. Durch die Niederlage bleibt Werder Zehnter, hat aber nun mindestens fünf Zähler Rückstand auf einen Europapokalplatz.