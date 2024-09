90 Minuten waren vergangen, ehe aus dem Heimbereich der Sinsheimer Arena erstmals akustische Signale zu hören waren – in Form von Pfiffen. Wie bereits im Spiel gegen Holstein Kiel hatte die aktive Fanszene aus Protest gegen die Vereinsführung einen Stimmungsboykott ausgerufen. Die Tatsache, dass in der zweiten Partie in Serie die Gäste ein Heimspiel hatten, sei wenig hilfreich, fand Hoffenheims Mittelfeldspieler Florian Grillitsch: „Das ist ein Thema zwischen Fans und Verein. Aber wir als Spieler sind die Leidtragenden und können nichts dafür.“