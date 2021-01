Bundesliga:Hoffenheim vergrößert Herthas Probleme

Die TSG gewinnt 3:0 und überholt die Berliner in der Tabelle. Wolfsburg ist nach einem Erfolg in Mainz punktgleich mit dem BVB.

Hertha BSC - TSG 1899 Hoffenheim 0:3 (0:1), Tore: 0:1 Rudy (33.), 0:2 Kramaric (68.), 0:3 Kramaric (88.)

Der einstige Europapokal-Aspirant Hertha BSC und Trainer Bruno Labbadia geraten im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga immer stärker unter Druck. Gegen den direkten Konkurrenten TSG Hoffenheim verloren die mit großen Ambitionen in die Saison gestarteten Berliner am Dienstagabend nach schwacher Offensivleistung 0:3 (0:1). Die Herthaner haben von den letzten sieben Hinrundenspielen nur eines gewonnen und fünf Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16.

Nationalspieler Sebastian Rudy (33.) und Andrej Kramaric (68./88.) schossen die Hoffenheimer zum ersten Sieg im Jahr 2021, der auch dem zuletzt angezählten Cheftrainer Sebastian Hoeneß helfen dürfte. Vorher war Herthas Stürmer Krzysztof Piatek (12.) mit einem schwach getretenen Foulelfmeter an Hoffenheims Torwart Oliver Baumann gescheitert.

Durch den Erfolg nach zuvor drei Spielen ohne Dreier überholte die TSG die Hertha auch in der Tabelle. Mit 19 Punkten steht das Team zwei Zähler vor dem Hauptstadt-Klub, bei dem die Lage immer unbemütlicher wird. "Die Fakten stehen da, natürlich müssen wir was ändern", sagte Niklas Stark bei Sky: "Wir müssen dringend anfangen, was Zählbares mitzunehmen. Alle zusammen müssen daran arbeiten, dass es besser wird."

FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 0:2 (0:0), Tore: 0:1 Bialek (65.), 0:2 Weghorst (79.)

Dem FSV Mainz 05 stehen im Abstiegskampf ganz schwere Wochen bevor. Das Team von Trainer Bo Svensson verlor am Dienstagabend nicht nur das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 0:2 (0:0), sondern muss für den Rest der Saison auch ohne den scheidenden Jean-Philippe Mateta auskommen. In einer ganz schwachen Partie erzielten der polnische Joker Bartosz Bialek (65. Minute) und Wout Weghorst (79.) die Treffer zum Sieg, der die Niedersachsen wieder ganz nah an die Champions-League-Plätze heranbringt.

Mainz hingegen blieb im vierten Heimspiel am Stück torlos und im neunten Heimspiel in Serie sieglos - beides sind Negativrekorde in der Bundesliga-Historie des Klubs. Topstürmer Mateta, der bislang sieben Tore und damit deutlich mehr als alle anderen Mainzer Profis erzielt hatte, wird in der Rückrunde nicht mehr in der Bundesliga spielen. Chefcoach Svensson bestätigte bei Sky einen Bericht der Bild, wonach der 23 Jahre junge Franzose schon beim Medizincheck in London ist und unmittelbar vor einem Wechsel zu Crystal Palace steht.