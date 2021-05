Von Milan Pavlovic

16 Punkte, Tabellenletzter, fünf Trainer in einer Saison, entnervte Funktionäre, wütende Fans - der FC Schalke 04 wird sich an diesem Samstag mit einer rabenschwarzen Saisonbilanz aus der Bundesliga verabschieden. Und es ist für die Millionen Sympathisanten dieses Volksklubs eine finstere Ironie, dass all dies exakt 20 Jahre nach dem bisher schmerzhaftesten Tag für alle Königsblauen passiert. Es war der 19. Mai 2001, als Schalke zum beweinten "4:38-Minuten-Meister" wurde. Beim verrücktesten Schalen-Krimi der Ligahistorie wurden die Schalker erst in den Fußballhimmel geschickt und dann unverzüglich in die Hölle. In Gelsenkirchen wurde getrauert - beim FC Bayern wurde, wie so oft, gejubelt.

Die Geschichte dieses Samstags im Mai 2001 hat viele Bezüge zur Gegenwart. Eher müßig ist zu spekulieren, ob für die beiden Klubs danach alles ganz anders gekommen wäre - ohne jenes Nachspielzeit-Tor der Bayern zum entscheidenden 1:1 in Hamburg. Hätte Schalkes Entwicklung auch mit einem Meistertitel 2001 bis zu einem Crash im Jahr 2021 geführt? Wären die Bayern ohne diesen Titel 2001, dem vier Tage später der Gewinn der Champions League folgte, zu jenem Immerzu-Meister der Jetztzeit geworden? Schwer zu sagen. Doch die Erinnerung an jenen 19.5.2001 führt auch sehr anschaulich vor Augen, was der Bundesliga aufgrund der Münchner Dauerdominanz seit vielen Jahren fehlt: ein Meisterfinale mit maximaler Spannung bis zur letzten Saisonsekunde.

Zum 20. Jahrestag des Dramas folgt die minutiöse Chronik dieses denkwürdigen Samstags. Der Text dazu erschien 2013 im Buch "15.30 - Die Bundesliga. Das Buch" der SZ-Sportredaktion. Er liest sich auch heute wie ein Thriller, je nach Betroffenheit: zeitlos schön oder brutal.

Einige der Protagonisten von damals spielen inzwischen ganz andere Hauptrollen: Der 2001-Eckfahnenbrüller Oliver Kahn muss sich nun als neuer Vorstandschef der FC Bayern AG bewähren. Hasan Salihamidzic ist dort als Sportvorstand gefordert, damals litt er als Spieler auf der Ersatzbank. Alexander Zickler, der im Mai 2001 ein vorentscheidendes Münchner Tor schoss, wechselt demnächst als Co-Trainer von Gladbach nach Dortmund. Der nach einem unnötig aufgeklaubten Rückpass damals in letzter Sekunde überwundene HSV-Torwart Mathias Schober, eigentlich auf Schalke zu Hause, gehört dort jetzt zur neuen sportlichen Leitung und soll an der Mission Wiederaufstieg 2022 mitwirken. Gerald Asamoah, 2001 Torschütze und heute Teammanager, weinte vor einigen Wochen wieder - beim Abstieg. Und auch der 4:38-Minuten-Meister-Trainer Huub Stevens nahm noch einmal aktiv an der nun zu Ende gehenden Seuchensaison teil. Stevens wird, wie alle Schalker, nie vergessen, was im Mai vor 20 Jahren geschah:

12. Mai 2001 - 33. Spieltag - 17.17 Uhr.

Vorletzter Spieltag, 90. Minute: Der Tabellenführer heißt Schalke 04. Er ist auf dem Weg, sich beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart ein 0:0 zu ermauern. Punktgleich mit Schalke, aber wegen des Torverhältnisses nur Zweiter ist der FC Bayern. Der Rekordmeister quält sich gegen Kaiserslautern. Es steht 1:1, ausgelaugt trotten die Münchner über den Rasen ihres Olympiastadions.

Nur einer nicht: Alexander Zickler. Erst in der 89. Minute eingewechselt, erläuft der Bayern-Stürmer einen Steilpass, 89:47 steht auf der Spieluhr - "TOR IN STUTTGART!", brüllt der Reporter der Premiere-Konferenzschaltung dazwischen -, Zickler holt aus, sein Schuss wird geblockt, der Ball prallt nach oben. Zickler nimmt ihn aus der Luft und drischt ihn - die Uhr zeigt 89:52 - zum 2:1 in den Winkel - "TOR IN MÜNCHEN ..."

Fliegender Wechsel nach Stuttgart: Dort stürzen sich die VfB-Spieler auf Krassimir Balakow, der soeben das 1:0 gegen Schalke erzielt hat.

Binnen sechs Sekunden hat sich die Ausgangslage für den letzten Spieltag komplett gedreht: Schalke hat zwar weiter die bessere Tordifferenz - aber plötzlich drei Punkte weniger. Um jetzt noch Meister zu werden, müssten die Bayern am letzten Spieltag beim Hamburger SV verlieren, und Schalke müsste gegen Unterhaching gewinnen. Viele meinen bereits nach diesem 12.5.2001, der berüchtigte "Bayern-Dusel" habe zugeschlagen und sei nicht mehr zu überbieten. Falsch!

19. Mai 2001 - 34. Spieltag - 17.15 Uhr

Schalke erfüllt mühsam seine Pflicht, hat einen 0:2 und 2:3-Rückstand gegen Absteiger Unterhaching gedreht, unter anderem durch ein Hackentrick-Tor von Gerald Asamoah. Sturmkollege Ebbe Sans staubt zum 5:3 ab - es ist das letzte Tor, das im alten Parkstadion vor dem Umzug in die Arena erzielt wird. Auf den Rängen skandieren die Schalker Fans: "HSV! HSV!"

In Hamburg, wo Halbzeit zwei eine Minute später begann, steht es noch immer 0:0. Bayern hat die Partie im Griff, Carsten Jancker ist ein Tor wegen Abseits aberkannt worden - zu Unrecht. Nun aber, kurz vor Schluss, wirken die Münchner zögerlich, fast erstarrt.

17.16 Uhr

Der HSV kommt über links, Marek Heinz flankt in den Strafraum, wo Sergej Barbarez zum Duell mit Bayern-Verteidiger Patrik Andersson hochsteigt. Der Bosnier verlängert den Ball per Kopf, Oliver Kahn im Tor muss machtlos zusehen: Innenpfosten, Ball drin, 1:0 für den HSV. Die Uhr zeigt 89:05, der FC Bayern ist nur noch Zweiter. In der Jubeltraube taucht auch Mathias Schober auf. Der HSV-Torwart, der nur im Tor steht, weil Jörg Butt verletzt fehlt, war im Herbst 2000 von Schalke nach Hamburg ausgeliehen worden. Aber noch immer fühlt er sich als Schalker: "Da dachte ich schon: WIR sind Meister!" - denkt er um 17.16 Uhr.

Auf der Bayern-Bank breitet sich Hasan Salihamidzic auf mehreren Sitzen aus. Michael Wiesinger beißt, stehend, auf die Unterlippe. Der Brasilianer Elber nuckelt an einer Wasserflasche. Vor ihm malmt Trainer Ottmar Hitzfeld mit den Zähnen und denkt, wie er später verraten wird, bereits an die psychologischen Folgen einer Nicht-Meisterschaft für das anschließende Champions-League-Finale am Mittwoch. "Fatal und unmenschlich", denkt Hitzfeld. Manager Uli Hoeneß denkt an das kleine Fest für die Spieler und deren Frauen, das für den Titelgewinn geplant ist: "Wir können den ganzen Scheiß abblasen!"

299 Kilometer Luftlinie entfernt brodelt das Schalker Parkstadion nach dem Barbarez-Tor. "Wir wussten sofort, was passiert ist", sagt Spieler Andreas Möller. Schiedsrichter Strampe pfeift pünktlich ab, die Schalker laufend wild durcheinander. Manager Rudi Assauer versucht zu beschwichtigen - vergeblich. Die Zigarre im Mundwinkel, wiederholt er mantraartig: "Das Spiel in Hamburg ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei!"

17.17 Uhr

In Hamburg reißt Oliver Kahn den am Boden liegenden Kollegen Sammy Kuffour hoch. Der Torwart schnappt sich den Ball, schreit: "Weiter! Weiter!" Kahn stürmt mit feurigem Blick zum Anstoßkreis. Das steckt an. Hitzfeld ballt die Fäuste und schreit: "Wir schaffen das noch." Kahn ruft: "Noch vier Minuten! Noch vier Minuten!" Ein Motivationstrick, denn Schiedsrichter Markus Merk zeigt nur drei Minuten Nachspielzeit an. Und auch das nur deshalb, weil Barbarez "sein 1:0 so extrem zelebriert" habe.

Auf Schalke weicht der Jubel langsam einer erwartungsvollen Ruhe. Trainer Huub Stevens hält die Spannung nicht mehr aus, er eilt in die Kabine. Auf dem Weg gratuliert ihm Haching-Trainer Köstner zur Meisterschaft.

17.18 Uhr

Kuffour kommt im Hamburger Fünfmeterraum an den Ball, hat aber keinen Erfolg und schubst Torwart Schober an den Pfosten. Die folgende Rudelbildung hilft Schalke, die Bayern verlieren Zeit. Auf Schalke denken alle, jetzt sei in Hamburg aber wirklich Schluss. Rudi Assauer reckt die Faust, Spieler fallen übereinander her, Fans fluten das Spielfeld, Helfer tragen die Tore weg. Auf der Stadion-Leinwand läuft weiter ein Fußballspiel. Kaum einer merkt, dass es sich um Livebilder aus Hamburg handelt.

17.19 Uhr

Dort zeigt die Spieluhr 92:27. Stefan Effenberg spielt einen letzten Steilpass. Zu steil. HSV-Verteidiger Ujfalusi ist als Erster am Ball und grätscht ihn in den eigenen Strafraum. Schober eilt entgegen. Noch bevor er den Ball unter sich begräbt, reklamiert bereits Zickler: "Unerlaubter Rückpass!" Merk entscheidet tatsächlich auf indirekten Freistoß gegen den HSV. Acht Meter vom Tor entfernt.

Später sagte Merk: "Ich dachte, der Keeper kloppt den Ball auf die Tribüne ... Das war einer von nur zwei Rückpässen, die ich in meiner Karriere pfiff." Dazu Schober: "Es war nie ein Rückpass, es hätte nie Freistoß geben dürfen." Merk: "Ich würde immer wieder so entscheiden." Schober: "Ich wollte Zeit gewinnen - auf einmal pfeift der Schiri ..."

Wieder bildet sich ein Rudel. Effenberg greift sich den Ball, Kahn taucht vor dem HSV-Tor auf, schubst, streunt umher wie ein Tiger, bis ihn Mitspieler Willy Sagnol zur Ruhe mahnt. Weil Freistoßexperte Mehmet Scholl ausgewechselt wurde und Scharfschütze Michael Tarnat fehlt, zitiert Effenberg den Schweden Andersson zur Beratung herbei.

Auf Schalke fliegen bereits Leuchtraketen, das Meister-Feuerwerk ist gestartet. Der Rasen ist überfüllt wie bei einem Rockkonzert, aber es wird ruhiger. Erst jetzt verstehen viele, dass das andere Spiel noch läuft. Der Premiere-Reporter Rolf Fuhrmann sagt dennoch bei einem Interview: "Es ist zu Ende in Hamburg! SCHALKE IST MEISTER!" Der Schalker Teamkoordinator Andreas Müller, der an diesem Tag ein HSV-Trikot trägt, ruft: "Ganz großes Kompliment an den HSV! Vielen Dank! HSV, ich liebe euch!"

Detailansicht öffnen Rein, irgendwie: Patrik Andersson versenkt den Ball für den FC Bayern durch die HSV-Mauer ins Tor. (Foto: Imago/Contrast)

Auf der Anzeigetafel ist zu erkennen, dass Effenberg und Andersson ihre Beratung beendet haben. 305 Spiele der Saison 2000/01 sind vorbei, 27 540 Spielminuten verstrichen - aber jetzt hängt alles von diesem einen indirekten Freistoß ab. Hoeneß richtet noch mal Brille und Hose, Merk trippelt rückwärts aus der Schussbahn und gibt den Ball frei. Die Spieluhr zeigt 93:40. Andersson sieht: In der HSV-Mauer ist keine Lücke. "Ich wollte die Kugel nur irgendwie durchpressen", erzählt er später, "mit Gewalt eben." Effenberg tippt den Ball an.

17.20 Uhr

Und dann - 93:43 - ist er drin. Unten links schlägt der Flachschuss im HSV-Tor ein. Es ist das Ende jener 278 Sekunden, in denen Schalke Meister war. Meister zu sein schien.

Detailansicht öffnen OIiver Kahn feiert ekstatisch mit der Eckfahne. (Foto: Sven Simon/Imago)

Kahn rupft eine Eckfahne aus, wirft sich auf den Rücken, stemmt die Fahne immer wieder in die Höhe. Hitzfeld empfindet eine "absolute Glücksexplosion". Andersson sagt später: "In meinem Kopf ist alles geplatzt."

Wenig später

Kahn präsentiert in Hamburg die Meisterschale: "Daaaa ist das Ding! Daaaaaa ist das Ding!"

Auf Schalke ist nur noch das Feuerwerk zu hören - als Soundtrack einer Party, die zur Trauerfeier wird. "Das gibt's ja nicht", stammelt Rudi Assauer, "das Leben ist nicht so ..."

Ist es doch. Andy Möller und Mike Büskens weinen. Andere stimmen mit den Fans das Schalker Lied an: "Blau und Weiß, wie lieb' ich dich." Stevens beißt die Zähne zusammen, seine Kiefer arbeiten. Abwehrspieler Tomasz Hajto sagt: "Hätte Bayern in Hamburg 3:0 gewonnen, wäre jetzt hier keiner enttäuscht."

Detailansicht öffnen Rudi Assauer verliert den Glauben an den Fußballgott. (Foto: Norbert Schmidt/Imago)

Der FDP-Politiker und Schalker Aufsichtsrat Jürgen Möllemann wirkt deplatziert in seinem Borussia-Dortmund-gelben Fallschirmanzug. Vor dem Anpfiff war er damit ins Stadion eingeschwebt, er hat sich nicht mehr umgezogen. Möllemann reicht Olaf Thon die Hand, der sagt: "Wir haben sehr viel an Sympathien gewonnen und den besten Fußball gespielt. Aber es gewinnt nicht immer der Beste." Asamoah hat sein Lächeln verloren, als er sagt: "Gott weiß, was er tut." Assauer hadert: "Ab heute glaube ich nicht mehr an den Fußballgott, weil er nicht gerecht ist." Der Manager sucht nach abenteuerlichen Vergleichen: "Das ist ja wie der Untergang der Titanic." Oder: "Das war wie ein Flugzeugabsturz."

Das SZ-Streiflicht formuliert es so: "Noch tragischer als der Tod im tiefsten Unglück ist die Illusion des höchsten Glücks, gefolgt vom bei lebendigem Leibe erfahrenen Absturz daraus. Was ist Romeos edler Schmerz gegen das aberwitzige und aberwitzig schnöde Leid, das dem FC Schalke 04 am 19. Mai 2001 um 17.20 Uhr widerfuhr?"

Viel später

Manch Schalker ist stolz darauf, Teil einer 2001-Legende zu sein, auch wenn sie bitter ist. Andere nicht. Da heilt die Zeit keine Wunden. Mike Büskens, heute Co-Trainer, vermeidet Erinnerungen an diesen warmen Mai-Samstag vor 20 Jahren: "Ich versuche, es einigermaßen zu verdrängen. Wenn es im Fernsehen eine Doku darüber gibt, zappe ich weg. Ich muss das Tor nicht sehen. Ich muss mich nicht grämen, dass Schobi die Kugel in die Hand genommen hat, statt sie auf die Tribüne zu jagen. Der Vier-Minuten-38-Ball liegt immer noch bei mir im Büro."

4:38 Minuten. Von wegen. Es ging immer weiter, weiter, weiter.

Der FC Bayern gewann am 23.5.2001 die Champions League. Markus Merk pfiff nie wieder ein Schalke-Spiel. Schalke wurde 2005, 2007, 2010 und 2018 vier weitere Male Zweiter - aber ohne besondere Dramatik. Bis heute blieb die Bundesliga für den Klub ein Wartesaal , die Schale holte Schalke, in der Vorzeit siebenmal deutscher Meister, in der Liga noch nie.

Kahns Jubelritual mit der Eckfahne wurde später von einem Ur-Schalker karikiert: Torwart Manuel Neuer schmuste 2009 nach einem 1:0 in München mit der Eckfahne. 2011 wechselte er zum FC Bayern, seit 2013 wurde er dort neun Mal in Serie Meister.

Schalke 04 ist ab Sommer 2021 ein Zweitligist.