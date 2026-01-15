Der Satz „Ich fühle eine große Scheiße im Klub“ ist eine unterschätzte Episode im Lebenswerk des Andrej Kramaric. Fälschlicherweise wird der Kroate oftmals auf seine Rolle als Stürmer reduziert, seine drei Tore beim 5:1 gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend dürften dazu beitragen: Kramaric hat nun genauso viele Bundesligatore erzielt wie ein gewisser Rudi Völler, für Menschen mit Affinität zu historischen Bestenlisten ist der Hoffenheimer damit noch relevanter geworden. Aber der Satz war vielleicht genauso wichtig wie die Tore.