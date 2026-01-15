Der Satz „Ich fühle eine große Scheiße im Klub“ ist eine unterschätzte Episode im Lebenswerk des Andrej Kramaric. Fälschlicherweise wird der Kroate oftmals auf seine Rolle als Stürmer reduziert, seine drei Tore beim 5:1 gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend dürften dazu beitragen: Kramaric hat nun genauso viele Bundesligatore erzielt wie ein gewisser Rudi Völler, für Menschen mit Affinität zu historischen Bestenlisten ist der Hoffenheimer damit noch relevanter geworden. Aber der Satz war vielleicht genauso wichtig wie die Tore.
MeinungHinrunde der TSG HoffenheimSelten hat eine Wutrede so viel gebracht
Kommentar von Felix Haselsteiner
Lesezeit: 2 Min.
Während die Vereinsführung beinahe im Chaos versinkt, ist die Mannschaft der TSG Hoffenheim das Überraschungsteam der Hinrunde. Das hat viel mit Trainer und Manager zu tun.
Pokal-Aus von Real Madrid:Ein Elektriker knipst für Real das Licht aus
Im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Xabi Alonso scheidet Real Madrid im Pokal aus – gegen einen abstiegsgefährdeten Zweitligisten. Die spanische Presse ist entsetzt.
Lesen Sie mehr zum Thema