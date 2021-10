Hertha BSC:Mittelmaß als mittelfristiges Ziel

Kommentar von Martin Schneider

Es ist schon eine Weile her, aber es gab eine Zeit, da schaffte es der Musiker Pierre Baigorry, der unter dem Pseudonym Peter Fox auftrat, das Lebensgefühl der Hauptstadt in ein Album zu packen. 2008 erschien das Lied "Alles neu", in dem es um Aufbruch geht, und das die Textzeile Ich bin euphorisiert, und habe teure Pläne/Ich kaufe mir Baumaschinen, Bagger und Walzen und Kräne/Stürze mich auf Berlin, drück' auf die Sirene enthält und an das man denken muss, wenn man sich gerade Hertha BSC anschaut. Denn es sollte ja mit Investor Lars Windhorst alles neu werden, teure Pläne haben sie definitiv, die Bagger und Walzen und Kräne, die sie gekauft haben, heißen Kevin-Prince Boateng, Suat Serdar und Stevan Jovetic, auf den Kader und auf die sportliche Leitung gestürzt haben sie sich auch - nur euphorisiert sind sie schon lang nicht mehr.

Hertha BSC steht mal wieder unten drin, hat mal wieder verloren, auch noch zu Hause gegen den SC Freiburg, die in mehreren Punkten das genaue Gegenteil des Hauptstadtklubs sind. Vordergründig geht es nun darum, ob die Mannschaft mit Pal Dardai als Trainer die Kurve kriegt. Aber es geht auch generell darum, was Berlin mit dieser Saison eigentlich noch anfangen will.

Der Klub hat natürlich mehrere Probleme gleichzeitig. Da ist der Kader, der sehr spät zusammengestellt wurde, offensichtliche Unwuchten aufweist und der sich im Gegensatz zur vergangenen Saison an zentralen Stellen geändert hat. Da ist der Trainer, der beliebt ist, sich Verdienste rund um den Klub erworben hat, sich aber deswegen auch herausnimmt, offen zu sprechen, zum Beispiel wenn er vor dem Spiel gegen Freiburg freimütig zugibt, man müsse "Basics trainieren, wie eine A-Jugend", dass er wegen der Fluktuation im Kader eigentlich zwei Vorbereitungen gebraucht hätte und dass er auch gerne bereit ist zu gehen, wenn jemand glaubt, er sei das Problem.

Hertha BSC kann nicht begeistern

Da ist aber vor allem auch der nicht aufzulösende Konflikt zwischen Erwartung und Realität - in dem Hertha nur verlieren kann. Wenn sie vor der Saison sagen, sie wollen in den Europapokal, dann wird ihnen das angesichts des in der vergangenen Saison überstandenen Abstiegskampfes als Arroganz ausgelegt. Wenn sie sagen, sie wollen nicht absteigen, dann heißt es, dass Mannschaften wie Bielefeld das auch ohne Investorenmillionen hinkriegen. Also sagen sie vor der Spielzeit nichts von beidem, sondern, dass man sich "stabilisieren" wolle. Das ist vernünftig, begeistert aber nicht, vor allem wenn man die Berliner Platzierungen der vergangenen Jahre kennt: 10, 11, 10, 14. Es ist das alles erdrückende Mittelmaß.

Das droht auch in dieser Saison - im besten Fall. Die Gefahr, aus dem Abstiegskampfstrudel nicht mehr herauszukommen, ist real, man frage nach bei den eigenen Spielern: Davie Selke und Suat Serdar machten gerade mit Bremen und Schalke die Erfahrung. Allerdings ist die Konkurrenz um den Klassenverbleib mit Fürth, Bochum und Bielefeld rein von den strukturellen Voraussetzungen in dieser Saison so schwach wie lange nicht - was auch die beiden Berliner Siege trotz überschaubarer Leistung gegen die beiden Aufsteiger zeigen. Um aber ernsthaft um Platz sieben mitspielen zu wollen, wo der Stadtrivale Union im vergangenen Jahr landete, dazu bräuchte Hertha eine 180-Grad-Wende, wie sie Mainz 05 in der vergangenen Saison nach einem Trainerwechsel geschafft hat. Es wird Geschäftsführer Fredi Bobics Aufgabe sein, zu beurteilen, ob das auch in Berlin gelingen kann.

Erst einmal werden sie aber im Berliner Westen keine andere Wahl haben, als sich mittelfristig für das Mittelmaß als Ziel zu begeistern und das zu machen, was der Gegner Freiburg seit Jahren macht: In kleinen Schritten stetig vorwärts gehen. Freiburg wird übrigens nach Abschluss des Spieltags auf einem Champions-League-Platz stehen.