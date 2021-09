Hertha BSC:Der Neue löst die Krämpfe

Von Jens Schneider, Berlin

Lässt sich aufgestaute Sehnsucht in Dezibel messen? Es war ein beachtlicher Lärm, mit dem die Berliner Zuschauer ihre Mannschaft an diesem kalten Spätsommerabend zum Spiel gegen die Spielvereinigung aus Fürth empfingen. Zu spüren war ein Endlich-Wieder-Gefühl: Hier wollten Fans endlich wieder anfeuern, gegen die Kälte anhüpfen und sich begeistern können. Es ist so viel nachzuholen nach Lockdown-Monaten, in denen es rund ums Olympiastadion bei Spielen von Hertha BSC zuweilen stiller war als zur gleichen Zeit im Grunewald. Jetzt dürfen Zuschauer dabei sein, es waren 21 372. Bei so einer Zahl fühlt sich diese weite Arena sonst leer an. Nicht an diesem Abend.

Am Anfang wurde alles bejubelt, was gelang. Der Verteidiger Niklas Stark blockte in eine Flanke der Fürther, die mit einer Portion Aufsteiger-Mut anfingen: keine Rettungstat, die wäre gar nicht nötig gewesen, spektakulär war in dieser faden ersten Halbzeit nichts, und doch bekam er mächtig Beifall. Ermunterung gab es für jede gelungene Aktion, etwa als Kevin-Prince Boateng auf links einen Ball fein aus der Luft annahm, der hoch mit einem gewissen Schwierigkeitsgrad auf ihn zuflog. So groß ist die Lust, schönen, erfolgreichen Fußball zu sehen. Wenn nur die Berliner Mannschaft nicht so wäre, wie sie nun mal gerade ist.

Blockiert ist sie, so beschrieb es Hertha-Trainer Pal Dardai hinterher. Und offen blieb die Frage, was er durch seine Einstimmung vor dem Spiel zu dieser Blockade beigetragen haben könnte.

Schon das erste Heimspiel gegen Wolfsburg ging verloren, die 0:5-Niederlage bei Bayern München wirkte wie eine Kapitulation, auch der erste Sieg in Bochum war spielerisch nicht überzeugend. Also sagte Dardai vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger Fürth, dass man keinen "Wunderkick" erwarten solle. An diese Vorgabe hielt sich seine Mannschaft. Statt Angriffslust gab es Vorsicht und viele Pässe ins Nichts - zu lang, zu weit, zu scharf, oder zu kurz, zu ungenau. Eine gute Chance erkämpfte sich Mittelfeldspieler Suat Serdar, schoss jedoch am Tor von Alexander Schwolow vorbei.

Dardai fordert in der Halbzeit: "Fangt bitte an, Fußball zu spielen."

Auch Fürths Trainer Stefan Leitl hatte vorab ein Versprechen gegeben, nach Dardais Art. Was man bei einem Aufsteiger eher verstehen möchte, der nach vier Spielen ohne Sieg ganz unten steht. "Wir müssen keinen Schönheitspreis gewinnen", sagte er, die Defensive solle sich stabilisieren. Schade, wenn man sich daran erinnert, mit welchem Schwung die Fürther bis zum Aufstieg durch die zweite Liga stürmten. Nun liefen sie in Berlin viel mehr als der Gegner, ließen über Nielsen und den passsicheren Jeremy Dudziak den Ball in der gegnerischen Hälfte laufen. Große Chancen gab es auch für sie nicht. Einmal flipperte der Ball wie zufällig durch den Berliner Strafraum, es gab den einzigen Schuss aufs Tor in dieser blockierten ersten Halbzeit.

Das Spiel ließe sich anhand der Stadion-Akustik erzählen als Chronik einer sich in arge Enttäuschung verwandelnden Sehnsucht, nun mit ersten Pfiffen. Die Befreiung aus der Blockade kam, folgt man den Worten des Berliner Trainers, durch ein Geschenk an den Gegner, einen Elfmeter.

Dardai hatte die Zögerlichkeit nicht gefallen. Er habe sie in der Halbzeit aufgefordert: "Fangt bitte an, Fußball zu spielen." Eine Anmutung davon war nun zu erkennen. Die Fürther hielten ungerührt dagegen, kombinierten auch nach vorn. Bei einem im Grunde schon geklärten Angriff lief Dudziak dem Herthaner Deyovaisio Zeefuik zwischen die Beine, was einen Elfmeter nach sich zog. Branimir Hrgota verwandelte in der 57. Minute.

Dardai könnte nun auf den Gedanken kommen, solche Geschenke an den Gegner künftig und früher heraus zu geben. Danach war die Blockade weg, was auch daran liegen mag, dass der Trainer sofort reagierte. Den Platz verließen Ishak Belfodil und Kevin-Prince Boateng, der mit seiner sporadischen Eleganz das Spiel oft verlangsamt hatte. Es kamen Davie Selke, ein unbändiger Antreiber, und der Neuzugang Jurgen Ekkelenkamp aus den Niederlanden, es war sein erster Einsatz. Der 21-Jährige wurde gerade von Ajax Amsterdam verpflichtet und "alles, was der macht, hat Hand und Fuß - der letzte Pass, der vorletzte Pass", so Dardai nach dem Spiel.

Es bleibt der Eindruck eines zähen Kraftakts

Das galt an diesem Abend auch für Kopfbälle. Vier Minuten nach dem Fürther Elfmeter fand eine Ecke von Marton Dardai ihn komplett ungedeckt, Ekkelenkamp köpfelte präzise ins untere Toreck. Nun kippte die Partie, das Publikum war - so schilderten es beide Trainer - geweckt. Darauf hatten die Leute lange genug gewartet. Herthas plötzlicher Angriffswille wurde wie zwangsläufig belohnt, auch weil nun mit mehr Übersicht gepasst wurde. Nach einer Ecke von Marco Richter kam der Ball aus dem Gewühl zurück zu ihm hinaus. Er flankte scharf vors Tor. Ekkelenkamp warf sich in den Ball, der direkt neben ihm aber den Fürther Maximilian Bauer am Standbein traf und von dort ins Tor trudelte.

Ein Eigentor, gewiss, aber erzwungen hatte es der Neuzugang aus den Niederlanden. Nun erzählte dieses Spiel eine andere Geschichte. Dardai könnte für seine feine Hand beim Wechseln gelobt werden, auch Richter war neu im Spiel. Hertha könnte sich über das Potenzial seiner Nachwuchsspieler freuen, zu denen auch Dardais Sohn und der der 17-jährige Linus Gechter zählen, früh für den verletzten Kapitän Dedryck Boyata eingewechselt. Und doch bleibt der Eindruck des zähen Kraftakts, den folgerichtig einige feierten, als wären sie dem Untergang entronnen. Was reichlich früh ist in der gerade erst gestarteten Saison.

Dieser Ausgang musste sich erst recht beklemmend für die Fürther anfühlen, wo der Aufsteiger doch "läuferisch das Maximale rausgeholt" hatte, wie Trainer Leitl nach dem Spiel sagte. "Sehr, sehr bitter" fand er, dass der enorme Aufwand ohne Belohnung blieb, nach einem Spiel mit beachtlicher Sicherheit, bis sie unter dem Druck der Berliner Fehler machten, über die Leitl arg klagte. Eine lange Heimfahrt zum Nachdenken werde das, sagte er. Es gebe viel zum Nachdenken für sein Team.