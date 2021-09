Krise bei Hertha BSC:"Die Aussagen waren nicht gut"

Von Javier Cáceres

Es gibt zurzeit eine auch international sehr erfolgreiche Fernsehserie, die um den fiktiven Fußballtrainer "Ted Lasso" kreist und auch so heißt. Zu den bekanntesten Szenen gehört jene, in der Lasso dem Stürmer Sam, der lange nach einem Spiel einer vergebenen Chance nachtrauerte, die Frage stellte, welches das glücklichste Tier des Universums sei. Die Antwort lieferte Lasso selbst: der Goldfisch. Denn der Goldfisch habe ein "Zehn-Sekunden-Gedächtnis". - "Sei ein Goldfisch. Sam", riet er also dem Stürmer trocken, was nichts anderes heißen sollte als: Höre auf, dich zu martern, schau nach vorn! Womit man bei Hertha BSC wäre.

Die Hertha verspürt auch nach ihrem Bundesliga-Fehlstart keine Sehnsucht nach einem Süßwasserfischexperten als Übungsleiter: "Wir suchen keinen Trainer", sagte Manager Fredi Bobic am Donnerstag vor Journalisten in Berlin. Anlass bot die jüngste Wortmeldung von Trainer Pal Dardai, der gesagt hatte, er wisse, dass sein Klub nach einem "großen Trainer" fahnde. Das verneinte Bobic ausdrücklich.

Doch zumindest eine größere Neigung zum schnellen Vergessen würde er sich aktuell wünschen. Dass Dardai nach dem Tiefpunkt der Startpleitenkette, dem 0:5 beim FC Bayern, erklärt hatte, seine Spieler hätten noch an der schwierigen Vorsaison zu knabbern, gefiel Bobic gar nicht: "Es bringt nichts, immer von der Vergangenheit zu sprechen. Es ist ein Fehler. Was mal war, interessiert keinen." Die Fragestellung müsse vielmehr lauten: "Wie kannst du Probleme lösen und Euphorie im Team und ums Team herum entfachen? Das ist doch das Wichtige!"

Er habe dies auch Dardai persönlich mitgeteilt, so Bobic, auch andere Äußerungen hätte sich der Trainer verkneifen sollen. Dardai hatte zudem erklärt, dass er nicht an seinem Sessel klebe, gerade nur "aushelfe" als Chefcoach und sofort zurück in die U16 ginge, wenn Hertha einen "großen" Coach verpflichten sollte. Dardai habe sich damit auf eine Strömung unter Hertha-Fans bezogen, die angeblich einen Trainer mit klangvollem Namen fordern, heißt es nun im Klub. Bobic sagte, Dardais "emotionaler Ausbruch" sei "unnötig" gewesen und habe dem Klub geschadet: "Die Aussagen waren nicht gut. Das hat er ganz klar gesagt bekommen." Es sei zwar "nicht alles wieder in bester Ordnung, aber in der Ordnung", fügte Bobic hinzu. Mit Dardai sei man übereingekommen, "dass wir von hier aus nach vorne arbeiten und nicht nach hinten schauen". Denn: "Die Emotionalität darf nicht die Oberhand gewinnen."

Detailansicht öffnen Nach dem 0:5 beim FC Bayern enttäuscht: Hertha-Trainer Pal Dardai. (Foto: Christian Kolbert/kolbert-press/imago)

Bobic übernimmt die Verantwortung für den "Scheißbalken"

Ein akutes Problem ist die Emotionalität der Fans, die in dieser Woche ins Negative lappte. Weniger, weil Hertha die Urheber von mehr als 50 Prozent der Tore der Vorsaison abgab (Cunha, Córdoba, Lukebakio), sondern vor allem, weil Herthas Social-Media-Abteilung die Erwartung geschürt hatte, dass der Klub am letzten Transfertag noch Einkäufe tätigen würde. Konkret wurde in einem "Posting" vom Dienstag ein digitaler Balken veröffentlicht, der eine "Ladung" von 22 Prozent anzeigte. Es fehlten also noch 78 Prozentpunkte bis zur vollen Ladung - es kam dann aber kein Spieler mehr. "Ich wusste davon nichts", sagte Bobic über den, wie er ihn nannte, "Scheißbalken." Dennoch übernahm er die "komplette Verantwortung" für die missglückte Aktion und entschuldigte sich "in aller Form". Es sei nie in seinem Sinne gewesen, zu suggerieren, dass weitere Zugänge kommen. Große Namen habe man in den vergangenen zwei Jahren geholt - und "zwei Jahre Chaos" geerntet.

Dass in dieser Gemengelage nun "eine gewisse Skepsis" rund um den Tabellenletzten herrsche, könne er nachvollziehen. Aber, betonte Bobic: "Wenn man ganz nüchtern und sachlich draufschaut", sei die Transferperiode für Hertha "sehr ordentlich gelaufen". Zu den Zugängen gehören Kevin Prince Boateng, 34, und Stevan Jovetic, 31, die Bobic mit Bestimmtheit in Schutz nahm. Eine Reporterfrage, ob die beiden Routiniers physisch noch nicht auf Bundesliganiveau seien, unterbrach Bobic, ehe sie ausformuliert war: "Das ist frech, was Sie jetzt sagen. Das geht in Richtung respektlos." Und: "Die können schon 90 Minuten spielen, die wissen, wie der Ball läuft." Bisher reichte es weder bei Jovetic noch bei Boateng für Einsätze über 90 Minuten.

Grundsätzlich habe Hertha einen Kader, mit dem man "eine stabile Saison" spielen könne, sagte Bobic. Entspanntheit sei vorerst nicht zu erwarten - auch nicht, wenn man die nächsten beiden Spiele (in Bochum und gegen Fürth) gewinnen sollte: "Wenn du in einen Verein kommst, in dem zwei Jahre nichts funktioniert hat, wirst du nicht innerhalb von zwei Monaten die Ruhe haben."