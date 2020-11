Von Javier Cáceres, Berlin

Hertha BSC wartet in der neuen Saison noch immer auf einen Heimsieg, zeigt aber Symptome der Besserung. Mit einem 1:1 gegen den VfL Wolfsburg holten die Berliner ihren ersten Punkt auf eigenem Grund. Er schmeckte insofern fad, als die Berliner die besseren Chancen hatten - und einen neuen Spieler präsentierten, der Lust auf mehr macht: Der Franzose Mattéo Guendouzi, der am letzten Tag der Transferperiode beim FC Arsenal ausgeliehen wurde und dann wegen einer Corona-Infketion erst einmal aussetzen musste.

Herthas Trainer Bruno Labbadia hatte auf die gleiche Elf vertraut, die in der Vorwoche in Leipzig verloren, sich aber achtbar geschlagen hatte. Und das bedeutete, dass Guendouzi, 21, zunächst einen Platz auf der Reservebank einnehmen musste - obwohl er sich "zu 200 Prozent fit" gemeldet hatte.

Die Wolfsburger kamen besser ins Spiel, erzielten ein Abseitstor, und mussten dann doch den Rückstand hinnehmen: Mateus Cunha, brasilianischer Stürmer der Hertha, rutschte am Strafraumrand mit dem Standbein weg, sein Schuss aber landete zum 1:0 im Netz (6.). Wolfsburg antwortete mit zwei eher schwachen Fernschüssen von Josip Brekalo und Yannick Gerhardt - und schließlich mit dem Ausgleich (20.).

Maximilian Philipp hatte von der linken Seite in den Rücken der unsortierten Hertha-Abwehr gepasst und damit Ridle Baku bedient, der erst Cunha umkurvte und dann den Ball unter die Querlatte jagte. Die erste Halbzeit hatte dann nur noch einen Aufreger parat: Referee Martin Petersen entschied bei einem Zweikampf im Wolfsburger Strafraum auf Elfmeter, überzeugte sich nach Intervention des Videoschiedsrichters aber davon, dass Omar Alderete die Gunst der Nähe von VfL-Stürmer Wout Weghorst zu einem theatralischen Auftritt genutzt hatte. Zuvor hatte er die bis dahin beste Gelegenheit ungenutzt gelassen, als er freistehend einen Ball in die Hände von Casteels köpfelte.

Das Spiel wogte nach der Pause weiter hin und her, die Berliner kamen nach einem Konter über Jhon Córdoba durch Dodi Lukébakio zu einer Großchance, die Casteels mit einer guten Parade vereitelte. Erst danach kam Guendouzi, 21, für seinen Landsmann Tousart. In den vorangegangenen Tagen war so oft von der wallenden Mähne des Franzosen die Rede gewesen, dass man meinen konnte, die Umbenennung der Berliner in "Hairtha BSC" stünde kurz bevor. Aber es folgten Auftritte, die Guendouzi als einen Spieler auswiesen, der nicht nur eine Bereicherung für Hertha sein kann.

Die Präsenz der Elf veränderte sich, weil Guendouzi die Bälle forderte und verteilte, zur zentralen Figur auf dem Feld wurde. Es dauerte, bis sich der VfL mit dem transformierten Gegner zurechtfand. Maxence Lacroix vereitelte mit einer Grätsche einen Treffer von Córdoba (71.), in der 80. Minute setzte der Kolumbianer einen Kopfball übers Tor, wenig später war Dedryck Boyata ein ähnliches Pech beschieden. Ein Distanzschuss von Wolfsburgs Xaver Schlager ging noch am Tor der Hertha vorbei - und so blieb es beim 1:1.