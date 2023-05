Von Tim Brack und Jonas Wengert

Hertha BSC - VfL Bochum 1:1 (0:0), Tore: 1:0 Tousart (64.), 1:1 Schlotterbeck (90.+4.)

Siegen oder fliegen - so simpel war die Ausgangslage für die Hertha. Ohne drei Punkte gegen den VfL war der Berliner Abstieg besiegelt. Die erste gute Gelegenheit hatten die Gäste: Philipp Hofmann platzierte einen Kopfballaufsetzer nach fünf Minuten aber knapp neben das Tor. Dann arbeitete die Hertha am Führungstreffer - und das mit Erfolg, zumindest dachten das alle. Dodi Lukebakio hatte sich kurz nach der Mittellinie den Ball geschnappt, war auf Bochums Torwart Manuel Riemann zugestürmt und hatte den Ball souverän versenkt. Nur: Vor dem Ballgewinn hatte Berlins Stevan Jovetic zu stark an VfL-Verteidiger Ivan Ordets gezogen - Schiedsrichter Felix Brych sah sich die Videobilder an und nahm den Treffer zurück.

Eine Entscheidung, die Hertha zusetzte. Bochum erspielte sich mehrere gute Torgelegenheiten, ging aber fahrlässig mit den Chancen um. Einmal parierte Berlins Torwart Oliver Christensen stark. Torlos ging es in die Pause - zu wenig für die Hertha, um den Abstieg zu verhindern. Der zweite Durchgang startete angemessen hektisch - es ging hin und her. Nach einer guten Stunde dann der erlösende Treffer für die Hertha: Lucas Tousart köpfte entschlossen zur Führung. Es war der erste Treffer der Berliner in dieser Saison direkt nach einer Ecke - es gibt schlechtere Zeitpunkte. Zwar brauchte es eine Glanztat von Torwart Christensen, um nicht postwendend den Ausgleich zu kassieren. Im Anschluss spielte Hertha aber weiter engagiert nach vorne, ohne die Chancen konsequent zu nutzen.

Bochums Keven Schlotterbeck traf aus der Distanz nur den Pfosten, gleiches vollbrachte Chidera Ejuke auf der anderen Seite. Alles deutete auf einen knappen Sieg der Hertha hin. Doch dann zerstörte Bochums Schlotterbeck weit in der Nachspielzeit die Hoffnung auf eine mögliche Rettung am letzten Spieltag. Der Verteidiger stieg nach einer Ecke in die Luft und köpfte zum Ausgleich. Die Berliner kamen nicht mehr gefährlich vors Tor und steigen nach zehn Jahren aus der Bundesliga ab.

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 2:2 (1:0), Tore: 1:0 Terodde (1.), 1:1 Kamada (21.), 1:2 Tuta (59.), 2:2 Polter (85.)

Detailansicht öffnen Ausgleich kurz vor Schluss: Sebastian Polter (3. von rechts) trifft zum 2:2 für Schalke. (Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters)

Auf Schalke fragten sich alle, die es mit Königsblau halten, wer eigentlich Tore schießen soll gegen Frankfurt? Sturmhoffnung Marius Bülter hatte sich in der Vorwoche ja die schmerzhafteste fünfte gelbe Karte der Saison abgeholt und fehlte in der Hochphase des Abstiegskampf gesperrt. Das Rätselraten beendete Simon Terodde schon nach wenigen Sekunden. Einen Freistoß köpfte er in feinster Bülter-Manier ins Tor.

Die Jubelschreie der Schalker Anhänger wurden aber bald durch Empörungsrufe abgelöst. Torhüter Alexander Schwolow hatte einen Ball von Daichi Kamada sträflich passieren lassen. Der Fehler war aber nicht der alleinige Grund für die Wut, sondern die Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Schlager, der einen Zweikampf zwischen Christopher Lenz und dem Schalker Cedric Brunner vor dem Tor auch nach VAR-Intervention nicht als Foul wertete.

In der Folge zeigten die Schalker viel Kampfgeist, aber wenig Torgefahr. Die Frankfurter spielten reifer und trafen durch Tuta zum 2:1. Wieder fragte sich ganz Schalke: Wer soll hier eigentlich die Tore schießen? Schalke-Trainer Thomas Reis antwortete mit seinen Einwechslungen: Der neu ins Spiel gebrachte Stürmer Sebastian Polter traf nach einer Flanke des ebenfalls eingewechselten Tobias Mohr. Schalke nährte durch das Remis die Hoffnung. Am 34. Spieltag ist die Rettung weiterhin möglich.

TSG Hoffenheim - Union Berlin 4:2 (2:1), Tore: 1:0 Bebou (23.), 2:0 Kramaric (36., Foulelfmeter), 2:1 Doekhi (45.+4.), 3:1 Kramaric (90.), 3:2 Laidouni (90.+5.), 4:2 Dabbur (90.+8.)

Detailansicht öffnen Rettung kommt zu spät: Danilho Doekhi (vorne) und Frederik Rönnow können das 0:1 für Union nicht verhindern. Es sollte nicht das letzte Gegentor bleiben. (Foto: Matthias Koch/Imago)

Mit einem Sieg hätte sich Union schonmal Sightseeing-Tipps für Europas Metropolen anlesen können - die Champions League wäre fix gewesen. Allerdings torpedierte ein Köpenicker Verteidiger diese Pläne. Die Kopfballrückgabe von Diogo Leite zu seinem Torwart missglückte völlig, Ihlas Bebou sprintete dazwischen und traf zur Hoffenheimer Führung. Dann verursachte Leite einen Foulelfmeter - er hatte im Strafraum sowohl Ball als auch Gegenspieler getroffen. Trotzdem zeigte Schiedsrichter Dingert nach Videostudium auf den Punkt und Andrej Kramaric verwandelte. In der langen Nachspielzeit der ersten Hälfte (die Parte hatte kurz nach Beginn wegen Rauchbomben aus dem Publikum pausiert) verkürzte Danilho Doekhi per Kopfballtreffer nach einer Ecke.

Der zweite Durchgang verlief lange ruhig - und am Ende dafür umso wilder. Erst schob Kramaric nach schöner Vorarbeit aus kurzer Distanz zum 3:1 ein, dann nutzte der eingewechselte Assai Laidouni die Verwirrung im TSG-Strafraum zum erneuten Anschluss. Als Union alles nach vorne warf, vollendete Munas Dabbur einen Konter zum Endstand. Die Kraichgauer um Trainer Pellegrino Matarazzo sicherten mit dem Sieg nicht formaljuristisch, aber faktisch den Klassenverbleib. Besonders dürfte sich darüber Verteidiger Ozan Kabak freuen, er war in seiner Karriere bereits mit Stuttgart, Schalke und in England mit Norwich abgestiegen - mit der TSG geht es in der nächsten Saison in der Bundesliga weiter.

Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1 (0:1), Tore: 0:1 Tigges (36.), 1:1 Schmid (73.)

Detailansicht öffnen Ohne Tor, aber wieder von Beginn an dabei: Werders Niclas Füllkrug (links) beim Unentschieden gegen Köln. (Foto: Oliver Hardt/Getty Images)

Die Bremer Fans jubelten gegen Köln schon, bevor überhaupt ein Tor gefallen war. Stürmer Niclas Füllkrug spielte erstmals seit Mitte April von Beginn an. Es war ein durchaus überraschender Zug von Werder-Trainer Ole Werner, den Rückkehrer direkt in die Startelf zu befördern. Aber womöglich sah er sich dazu gezwungen, weil Bremen zwar als Zwölfter in den Spieltag gestartet war, aber die Abstiegszone noch unangenehm nah war. Dass Füllkrug den Kölnern beim Toreschießen erst einmal den Vortritt lassen musste (Stefan Tigges traf per Kopf), durfte ihm nicht angelastet werden, sondern lag an der allgemeinen Bremer Harmlosigkeit. Bezeichnend: Nach schicker Hacken-Vorarbeit von Füllkrug scheiterte Jens Stage frei aus zehn Metern am Torwart. Besser machte es wenig später Romano Schmid, der zum 1:1 traf. Es war der verdiente Ausgleich, der alle Abstiegssorgen offiziell eliminierte. Bremen bleibt in der Liga.