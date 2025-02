Der 1. FC Heidenheim hat sich stetig nach oben gespielt und Grenzen verschoben. Doch nun erlebt der Klub ein Phänomen, das schon Mittelständler wie Freiburg, Augsburg oder Union in oder an den Rand des Abstiegs getrieben hat: der Fluch des Europapokals.

Von Christof Kneer

Den Flug nach Genf haben sie am späten Donnerstagabend noch storniert. Der Plan war eigentlich, dass Holger Sanwald am Freitagmorgen um 7.35 Uhr von München aus in die Schweiz fliegt, ein Gepäckstück, Sitzplatz 5D. Auf dem Heimflug am frühen Abend wäre er etwas stärker beladen gewesen, er hätte ein paar frische Erfahrungen dabei gehabt, ein paar Handshakes mit wichtigen Leuten von der Uefa, und natürlich: einen Gegner. Die Chance, im Achtelfinale der Conference League den FC Chelsea zu erwischen, lag aufgrund diverser Vorsortierungen im Tableau bei stabilen 50 Prozent. Am Ende gab es aber gar keinen Gegner für den Vorstandsvorsitzenden des 1. FC Heidenheim, und der Flug hob in München ohne ihn ab.