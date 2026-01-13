Zum Hauptinhalt springen

BundesligaHSV gegen Leverkusen abgesagt

Volkspar im Schnee: Das Stadion des HSV, hier an einem Trainingstag der Bundesligamannschaft Anfang Januar. (Foto: Oliver Ruhnke/Imago)

Wenige Stunden vor dem Anpfiff wird das Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen abgesagt. Der Grund: das Wetter.

Das für den Dienstagabend geplante Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen ist abgesagt worden. Der Grund seien wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Dachs des Volksparkstadions, erklärte die Deutsche Fußball Liga (DFL) in einer Mitteilung.

HSV und Stefan Kuntz
:Verwerfungen im Stundentakt

Nach einem Bericht über Vorwürfe sexueller Belästigung widerspricht Stefan Kuntz und spricht von „Vorverurteilung“. Der HSV-Aufsichtsrat dagegen hält diese für glaubhaft  – und benennt sie als wahren Grund für die Trennung.

SZ PlusVon Thomas Hürner

