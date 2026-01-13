Das für den Dienstagabend geplante Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen ist abgesagt worden. Der Grund seien wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Dachs des Volksparkstadions, erklärte die Deutsche Fußball Liga (DFL) in einer Mitteilung.
Wenige Stunden vor dem Anpfiff wird das Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen abgesagt. Der Grund: das Wetter.
