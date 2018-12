15. Dezember 2018, 17:28 Uhr Bundesliga Gomez gelingt ein Doppelpack

Der VfB Stuttgart gewinnt in der Bundesliga 2:1 gegen Hertha BSC - Mario Gomez gelingt ein Doppelpack

Fortuna Düsseldorf verlässt nach einem 2:0 gegen den SC Freiburg den letzten Platz.

Borussia Mönchengladbach spielt 0:0 bei der TSG Hoffenheim, Schalke 04 1:1 beim FC Augsburg.

Stuttgart dreht das Spiel

Angeführt von Mario Gomez hat der VfB Stuttgart einen wichtigen Erfolg im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga geholt. Die Stuttgarter drehten die Partie gegen Hertha BSC und setzten sich mit 2:1 (0:1) durch. Die Berliner verpassten den dritten Sieg in Folge. Ex-Nationalstürmer Gomez war mit seinen ersten Toren seit über zwei Monaten (64. und 76.) für den VfB erfolgreich. Tor-Debütant Maximilian Mittelstädt (38.) traf für die Berliner.

Düsseldorf ist nicht mehr Letzter

Fortuna Düsseldorf hat dank Kaan Ayhan den dringend benötigten Befreiungsschlag gelandet und den dritten Saisonsieg gefeiert. Der Aufsteiger erkämpfte sich ein 2:0 (0:0) gegen den SC Freiburg und verließ mit nun zwölf Punkten den letzten Platz. Abwehrchef Ayhan (55., 79.) schoss die Fortuna zum insgesamt verdienten Erfolg und belohnte Düsseldorf für eine vor allem im zweiten Durchgang ordentliche Leistung. Freiburg dagegen enttäuschte und kassierte seine vierte Auswärtsniederlage.

Gladbach torlos bei Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach hat wichtige Punkte liegen gelassen. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking kam bei der TSG Hoffenheim nur zu einem 0:0 - rettete damit aber immerhin den Status als BVB-Jäger Nummer eins. Aufgrund der besseren Torbilanz belegen die Gladbacher mit 30 Punkten vor dem FC Bayern weiterhin den zweiten Platz.

Schalke schwächelt weiter

Vizemeister Schalke 04 kommt in der Fußball-Bundesliga einfach nicht in Tritt. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco kam nach einer abermals ernüchternden Darbietung beim FC Augsburg nicht über ein enttäuschendes 1:1 (0:1) hinaus und muss sich zunehmend mit dem Wort Abstiegskampf auseinandersetzen. Immerhin gelang es den Schalkern, den jetzt seit sechs Ligaspielen sieglosen FCA auf Distanz zu halten. 15 Punkte nach ebenso vielen Begegnungen bleiben allerdings eine schwache Bilanz. Michael Gregoritsch (13.) brachte die Augsburger nach einem Fehler von Schalke-Kapitän Ralf Fährmann in Führung. Daniel Caligiuri (53.) gelang der schmeichelhafte Ausgleich für S04.