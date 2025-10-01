Was haben die Begriffe Bökelberg, Fohlenelf, Weisweiler, Netzer und Torfabrik gemeinsam? Richtig, sie erinnern an längst vergangene Zeiten. Das Stadion am Bökelberg wurde vor 20 Jahren abgerissen.
MeinungBorussia Mönchengladbach:Jeder Mythos braucht eine Zukunft
Kommentar von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach
Lesezeit: 2 Min.
Nach dem Aus von Trainer Seoane und Sportgeschäftsführer Virkus steht der Borussia die wichtigste Weichenstellung seit Langem bevor. Dabei waren die jüngsten Personalentscheidungen nicht glücklich.
Lesen Sie mehr zum Thema