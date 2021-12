Der Arminia gelingt in Leipzig ein überraschender Sieg, die kriselnde Borussia kassiert in Sinsheim den Ausgleich in der Nachspielzeit, Frankfurt gewinnt ein intensives Spiel gegen Mainz. Das Wichtigste zum Spieltag.

Von Tim Brack, Barbara Klimke und Martin Schneider

TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:1), Tore: 0:1 Embolo (35.), 1:1 Akpoguma (90.+1)

Es hatte nicht viel gefehlt, und Borussia Mönchengladbach hätte das Jahr mit einem Glücksmoment beendet. Ein Sieg in Hoffenheim hätte beim krisengeplagten Klub Energie fürs neue Jahr freisetzen können, womöglich eine Aufholjagd eingeläutet. Doch für Trainer Adi Hütter und seine Mannschaft kam der Schockmoment in der Nachspielzeit, als der Hoffenheimer Kevin Akpoguma den Ball zum 1:1-Endstand einschoss. Mit dem Remis stoppten die Gladbacher zwar eine Niederlagenserie, doch der späte Ausgleich dürfte sich im ersten Moment anfühlen wie ein weiterer Rückschlag.

Es war den Gladbachern zunächst nicht zu verdenken, dass sie den Ball als therapeutisches Mittel begriffen. Pass für Pass wollte sich der Tabellen-13. gegen Hoffenheim Sicherheit erarbeiten. Das große Risiko scheute die Borussia, ihr Selbstvertrauen war nach vier zum Teil heftigen Niederlagen mit 17 Gegentoren wackliger als ein Kartenhaus im Sturm. Die Hoffenheimer schauten sich die Therapiestunde wohlwollend an. Wie ein Schwergewichtsboxer im Kampf gegen ein Fliegengewicht ließen sie die Angriffsversuche erst einmal zu. Wurde es zu gefährlich blockten sie die Gladbacher Attacken mit großer Selbstverständlichkeit ab.

Mit der Gladbacher Abwehr war die TSG weniger zimperlich. Die Lücken nutzte der Vierte der Bundesliga konsequent. In der ersten Hälfte schien es teilweise so zu sein, als spiele Hoffenheim allein gegen Gladbach-Keeper Yann Sommer. Der Schweizer hielt mal sehenswert gegen Georginio Rutter (12./27.), mal pflichtbewusst aus spitzem Winkel gegen Kaderabek (23.) und Raum (28.). Die Gladbacher setzten dem wenig entgegen: Als Lars Stindl einsam vor Oliver Baumann auftauchte, glich sein Schuss eher einem Pass - diesmal keiner, der das Selbstvertrauen stärkt.

Es sprach zu diesem Zeitpunkt nicht viel dafür, dass die Gäste ein Tor erzielen würden, doch dann kam der Auftritt von Breel Embolo. Der Schweizer wuchtete seinen bulligen Körper geschickt in einen Zweikampf mit Stefan Posch, gewann den langen Ball, schoss aber Baumann im Tor an. Die anschließende Ecke landete wieder vor den Füßen des Stürmers - 1:0 (35.). Der nicht nur in dieser Szene kämpferische Einsatz des Angreifers steckte seine Kollegen an, sie agierten in allen Mannschaftsteilen wehrhafter. Das mussten sie auch, den Hoffenheim erhöhte die Schlagzahl, doch ein möglicher Elfmeter nach Handspiel von Ginter (37.) wurde nicht gegeben, Rutter fand seinen Meister wieder in Sommer (65.), mehrfach fehlte die Zielgenauigkeit. Erst Akpoguma zerstörte Gladbachs Hoffnungen - die aufgrund der schwachen Offensivleistung in der zweiten Hälfte aber auch sehr fragil waren. Mit etwas Abstand kann das 1:1 aber vielleicht als Anfang einer erfolgreichen Therapie gesehen werden.

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 1:0 (1:0), Tor: 1:0 Lindström (35.)

"Viele Tore", prophezeite Oliver Glasner vor dem Spiel und der Eintracht-Trainer hätte am Ende Recht behalten, wenn er einfach nur ein gutes Spiel vorhergesagt hätte. Denn das war das Match zwischen zwei der gerade formstärksten Bundesliga-Teams. Frankfurt übernahm die Initiative, Mainz hielt gewohnt stark dagegen und es war dann ein wunderschöner Konter, der das Spiel Richtung Frankfurt kippen ließ. Makoto Hasebe, bald 38 Jahre alt, fing den Ball ab, spielte schnell auf Sebastian Rode, der spielte wieder schnell steil und am Ende schob Jesper Lindström ein - Mainz verlor beide Zweikämpfe auf dem Weg zum Tor.

Das Match bot auch danach manchen Höhepunkt, etwa einen Zirkelschuss von Ajdin Hrustić über Robin Zentner hinweg an die Latte, dazu gute Mainzer Chancen, die meist an einem guten Kevin Trapp scheiterten. Unterm Strich ist das Ergebnis ein deutliches Zeichen für die positive Entwicklung, die die SGE unter Glasner in den vergangenen Wochen genommen hat.

RB Leipzig - Arminia Bielefeld 0:2 (0:0), Tore: 0:1 Serra (57.), 0:2 Okugawa (75.)

Natürlich hat Domenico Tedesco sich das anders vorgestellt. Komplett anders. Es begann damit, dass der Leipziger Trainer nach sieben Minuten Emil Forsberg auswechseln musste - der defensivere Tyler Adams kam ins Spiel. RB probierte dann, die Bielefelder Abwehr mit gepflegtem Ballbesitz auseinander zu kombinieren, was nicht gelang. Nach einer sehr zähen ersten Halbzeit überschlugen sich dann die Ereignisse: Erst vollendete Janni Serra einen Bielefelder Konter zur Führung, dann flog Arminia-Stürmer Fabian Klos vom Platz, weil er Willi Orban mit offener Sohle auf das Bein gestiegen war- und in Überzahl verdaddelte RB bei einem zu ambitionierten Spielaufbau von der eigenen Eckfahne aus den Ball und kassierte das 0:2 durch Masaya Okugawa. Für Arminia ein wichtiger wie unerwarteter Sieg im Abstiegskampf, für Tedesco der erste echte Dämpfer.

Detailansicht öffnen Janni Serra mit dem 1:0. (Foto: Ronny Hartmann/AFP)

SpVgg Greuther Fürth - FC Augsburg 0:0 (0:0)

Die Aufgabe war doppelt schwer. Denn die SpVgg Greuther Fürth sah sich wieder einmal zwei Kontrahenten gegenüber: Zum einen stand da der sehr reale FC Augsburg auf dem Rasen, zum anderen das Gespenst aus der Bundesliga-Vergangenheit: Eine weitere Niederlage, und Fürth würde einen unrühmlichen Rekord von Tasmania einstellen; nur ein Sieg und ein Remis bei 15 Niederlagen hatten die Berliner in der Hinrunde 1965/66 bewerkstelligen können.

Für Zahlen interessiert sich Fürths Coach Stefan Leitl allerdings herzlich wenig - sieht man mal von der Formation ab. Er holte Hrgota und Nielsen in die Startelf zurück und ließ zumindest zu Beginn ein erfrischend angriffslustiges 4-3-3 spielen. Und tatsächlich hatte Führt bis zur Halbzeitpause auch nur wenige brenzlige Situation zu überstehen, etwa als Augsburgs Reece Oxford nach einer Ecke (17.) in der Mitte knapp am Kasten vorbeizog. Fünf Minuten später kam Fürths Offensivkraft Timothy Tillmann aus acht Metern frei zum Schuss, aber Augsburgs Niklas Dorsch hielt rettend den Fuß dazwischen.

Warum im Augsburger Tornetz zur Halbzeitpause ein Loch klaffte, das geflickt werden musste, erschloss sich nicht sofort - war ja kein Bällchen reingegangen. Womöglich war das Gespenst verantwortlich zu machen. Augsburg erhöhte nun die Taktzahl, mit Chancen für Andre Hahn nach einer Flanke von Jago in den Fünfmeterraum, was Keeper Burchert zu einem tollen Reflex zwang (48.), später durch den eingewechselten Ruben Vargas (67.). Aber Fürth fand trotz aller Offensivbemühungen keinen Weg in den Kasten, so blieb es beim 0:0. Ein heroischer Doppelerfolg für die geplagten Fürther: Augsburg einen Punkt abgetrotzt. Und das Tasmania-Gespenst geschlagen.

VfL Bochum - 1. FC Union Berlin 0:1 (0:1), Tor: 0:1 Kruse (16.)

Es kommt im Fußball ja nicht so oft vor, dass beide Teams zufrieden sein können. Aber Union Berlin komplettierte die sehr gute Hinrunde mit einem Sieg beim VfL Bochum, die ebenfalls eine sehr gute Hinrunde feiern können. Wie der Sieg zustande kam? Max Kruse hatte früh im Spiel einen seiner Max-Kruse-Momente, als er nach einer Kopfballablage per Dropkick das 1:0 traumhaft mit der ersten Chance erzielte.

Danach musste Union nichts mehr für das Spiel machen, verschleppte manchen Angriff gar aktiv, Bochum hatte mit der eisernen Vereidigung große Probleme - und so lief sich das Spiel lange Zeit tot. Konstantinos Stafylidis probierte es dann mal unorthodox für den VfL mit einem Fernschuss, kurz darauf tat es ihm Elvis Rexhbecaj aus kürzerer Distanz nach und die beiden größten Chance auf den Ausgleich hatte dann Milos Pantovic, der nach Rexhbecajs Versuch den Nachschuss eigentlich treffen muss und in der 80. Minute den Ball an die Unterkante der Querlatte jagte. Aber wie gesagt: Beide Teams können sehr zufrieden mit sich sein.