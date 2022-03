Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach hat Gerüchte über eine angebliche Einigung mit dem FC Bayern zurückgewiesen. "Ich weiß nicht, woher die Gerüchte kommen, dass ein Wechsel zu Bayern München feststeht. Ich habe noch keine Entscheidung über meine Zukunft gefällt", sagte der 28 Jahre alte Abwehrspieler dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Es werde "wohl auch noch ein paar Wochen dauern", bis er mit einem neuen Verein einig sei: "Ob In- oder Ausland ist im Moment ebenfalls offen. Es gibt verschiedene Optionen, und ich bin selbst gespannt, welche es am Ende wird." Bei den Bayern wird er als möglicher Nachfolger von Niklas Süle gehandelt, der nach Dortmund wechselt. Bei der Borussia in Mönchengladbach, die Ginter nach fünf Jahren ablösefrei verlassen wird, hätte er sich "ein anderes Ende gewünscht". Es habe in den vergangenen Monaten "viel Unruhe rund um den Klub - leider auch um meine Person" gegeben: "Diesen Trubel kannte ich so noch nicht. Diese vielen Baustellen auch abseits des Sportlichen haben sicher nicht dazu beigetragen, dass es auf dem Platz besser lief".