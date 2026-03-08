Zum Hauptinhalt springen

MeinungBundesligaDer Titel für den am schlechtesten geführten deutschen Profiklub geht an Wolfsburg

Kommentar von Thomas Hürner, Wolfsburg

Lesezeit: 2 Min.

Daniel Bauer muss schon wieder aufhören als VfL-Trainer, übernehmen soll der frühere Wolfsburger Erfolgscoach Dieter Hecking.
Daniel Bauer muss schon wieder aufhören als VfL-Trainer, übernehmen soll der frühere Wolfsburger Erfolgscoach Dieter Hecking. Andreas Gora/dpa

Nach dem 1:2 gegen den HSV folgt die nächste Entlassung: Sportchef Christiansen und Trainer Bauer müssen gehen. Der Werksklub agiert so, wie es Traditionsvereinen immer vorgeworfen wird.

Wer wissen will, wie der VfL Wolfsburg knietief in den Abstiegskampf geraten konnte, sollte das Organigramm des Werksklubs in den Blick nehmen. Doch Obacht: Jetzt braucht es ein gutes Namensgedächtnis. Und wirklich nachvollziehen kann man das alles wahrscheinlich trotzdem nicht.

