Wer wissen will, wie der VfL Wolfsburg knietief in den Abstiegskampf geraten konnte, sollte das Organigramm des Werksklubs in den Blick nehmen. Doch Obacht: Jetzt braucht es ein gutes Namensgedächtnis. Und wirklich nachvollziehen kann man das alles wahrscheinlich trotzdem nicht.
MeinungBundesligaDer Titel für den am schlechtesten geführten deutschen Profiklub geht an Wolfsburg
Kommentar von Thomas Hürner, Wolfsburg
Nach dem 1:2 gegen den HSV folgt die nächste Entlassung: Sportchef Christiansen und Trainer Bauer müssen gehen. Der Werksklub agiert so, wie es Traditionsvereinen immer vorgeworfen wird.
