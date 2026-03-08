Wer wissen will, wie der VfL Wolfsburg knietief in den Abstiegskampf geraten konnte, sollte das Organigramm des Werksklubs in den Blick nehmen. Doch Obacht: Jetzt braucht es ein gutes Namensgedächtnis. Und wirklich nachvollziehen kann man das alles wahrscheinlich trotzdem nicht.