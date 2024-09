Die TSG 1899 Hoffenheim scheint sich weiterhin der Aufgabe verpflichtet zu fühlen, das berühmte Adagio auf den Kopf zu stellen, wonach Geld Tore schießt. Vier Tage vor dem Europa-League-Auftritt beim dänischen Vertreter FC Midtjylland kassierte der Vorjahres-Siebte beim weiterhin ungeschlagenen 1. FC Union Berlin eine 1:2-Niederlage. Es war die dritte Pleite im vierten Saisonspiel – und sie war wegen der voll desaströsen Anfangsphase mehr als nur verdient. Union erzielte seine beiden Tore in den ersten sechs Minuten der Partie. Zu wütenden Reaktionen von den Rängen kam es aber nicht, mutmaßlich aufgrund der deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte. Für Trainer Pellegrino Matarazzo bleibt die Lage angespannt. Schon vor Wochen hatte es Berichte gegeben, wonach der Klub den Bundestrainer-Assistenten Sandro Wagner kontaktiert habe.

Am Vorabend der Partie hatte Union-Trainer Bo Svensson noch mit warnendem Unterton auf die Finanzkraft der Hoffenheimer hingewiesen und vorgerechnet, dass sie allein in diesem Sommer 50 Millionen Euro für Transfers (und damit vier Mal so viel wie Union) ausgegeben haben. Gemessen an ihrer Finanzkraft müssen die Hoffenheimer zum obersten Drittel der Bundesliga gezählt werden. Als es am Samstag 15.30 Uhr schlug, war Hoffenheim vom Rang einer Spitzenmannschaft der Fußballbundesliga in etwa so weit entfernt wie das Stadion An der Alten Försterei von der Milchstraße.

Man konnte zweifeln – ist Alexander Prass wirklich ein österreichischer Nationalspieler?

Jenseits taktischer Fehlleistungen müsse jeder Spieler „in den Spiegel“ schauen, warum Union derart „schärfer“ war als die Hoffenheimer, so TSG-Trainer Matarazzo. Die Folge: eine letztlich uneinholbare 2:0-Führung für die Unioner. Denn kaum, dass sie erkannt hatten, dass die defensiven Waffen der Hoffenheimer nur Wattebäuschen waren, nutzten zwei Union-Zugänge, Linksverteidiger Tom Rothe und Offensivkraft Wooyeong Jeong, die, milde ausgedrückt, Unzulänglichkeiten der TSG-Defensive für zwei Tore.

Rothe traf, nachdem der Ball im Anschluss an einen Eckstoß vier oder fünf Mal durch den Strafraum geflippert war; Jeong wiederum ließ nach einem Hoffenheimer Ballverlust den TSG-Verteidiger Alexander Prass im Strafraum derart unbedarft aussehen, dass man seinen Status als österreichischer Nationalspieler anzweifeln musste. Union hatte mit den beiden Treffern die Zahl seiner bislang erzielten Saisontore verdoppelt.

Detailansicht öffnen Blitzstart perfekt: Wooyeong Jeong erzielt das 2:0 für Union. Hoffenheims Alexander Prass (rechts) kann nur zuschauen. (Foto: O.Behrendt/Imago)

Nicht, dass es bei diesem Rhythmus geblieben wäre. Aber jedes Mal, wenn der Ball an den Füßen eines Union-Spielers war, erblasste das Spiel der TSG. Denn die Hoffenheimer waren stärker mit sich selbst, weniger mit dem Gegner beschäftigt. Erst kurz vor der Pause tat sich etwas, das wundersam anmutete: Hoffenheim schoss doch glatt durch Tim Drexler aus der Distanz aufs Köpenicker Tor. Torwart Fredrik Rönnow war in seinem 100. Pflichtspiel für Union souverän zur Stelle.

Was auch immer die Hoffenheimer in der Halbzeitpause besprachen, es führte dazu, dass sie versuchten, sich in die Partie einzuloggen – auch weil der zuletzt verletzte und schmerzlich vermisste Umut Tohumcu nach seiner Einwechslung im Mittelfeld für Stabilität sorgte. Der frühere Unioner Marius Bülter versuchte sich erst über rechts, dann über links mit Hereingaben, die so etwas wie Gefahr für das Union-Tor darstellten. Kurz nach seiner Einwechslung machte der wegen seiner Hertha-Vergangenheit in Köpenick geschmähte Haris „Fluppe“ Tabakovic mit einem Kopfball von sich reden. All das waren Vorboten des Anschlusstreffers, den Bülter erzielte. Er kam auch deshalb zum Tor, weil Unions Rechtsverteidiger Janik Haberer bei Bülters Dribbling den Statisten mimte und zuließ, dass der Hoffenheimer Außenstürmer aus vierzehn Metern ins kurze Eck treffen konnte (67.).

Hoffenheims Abwehrschwäche sorgt für mindestens zwei Gegentreffer pro Spiel

Das Tor katalysierte einen Prozess, der in der ersten Halbzeit unvorstellbar schien: Union entglitt die Kontrolle über die Partie. Die schwerste Prüfung musste freilich Hoffenheims Torwart Oliver Baumann meistern, als Andras Schäfer fast eine Flanke von der rechten Grundlinie ins Tor drehte. Baumann wischte den Ball zur Ecke. Der Spannungsbogen blieb erhalten – doch an der Strafe für Hoffenheims Abwehrschwäche änderte sich nichts mehr. Die TSG hat noch in jedem seiner vier Spiele mindestens zwei Gegentreffer kassiert.

Gleichwohl gab es aufmunternden Applaus der aktiven Fanszene für die Mannschaft – und Matarazzo. Auch aus dem Team kam Unterstützung, namentlich durch den Torschützen Bülter. Der Trainer versuche, die Unruhe auszublenden, die gerade im und um den Verein herrscht – und sich selbstredend auf die Mannschaft übertrage. Matarazzo versuche weiterhin, das Team gut einzustellen – auch in Berlin. An ihm habe der schlimme Start in die erste Halbzeit nicht gelegen, „das lag schon an uns“, sagte Bülter.