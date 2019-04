6. April 2019, 17:34 Uhr Fußball-Bundesliga Schalke verliert durch Elfmeter in letzter Sekunde

Die Gelsenkirchner haben in der Nachspielzeit viel Pech - der Videobeweis entscheidet.

RB Leipzig stürmt Richtung Champions League. Wolfsburg gewinnt das Niedersachsen-Derby.

Hier geht es zur Tabelle.

Spiele im Überblick

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

Trotz des ersten Bundesliga-Heimtors nach sechseinhalb Stunden hat der kriselnde Fußball-Vizemeister Schalke 04 einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg verpasst. Die Königsblauen unterlagen nach einem Handelfmeter in der Nachspielzeit 1:2 (1:1) gegen den Champions-League-Anwärter Eintracht Frankfurt, der mit dem sechsten Ligasieg in Serie seinen Höhenflug fortsetzte.

Während das Team des Interimstrainers Huub Stevens nach der neunten Heimpleite nur noch fünf Punkte vor dem Relegationsplatz liegt, sind die in diesem Jahr noch ungeschlagenen Hessen klar auf Königsklassenkurs.

Ante Rebic brachte die Eintracht, die am Donnerstag (21.00 Uhr) als letzter deutscher Klub im internationalen Geschäft im Viertelfinale der Europa League bei Benfica Lissabon antritt, früh in Führung (13.). Suat Serdar (21.) glich für die Gelsenkirchener aus, die in den vier Bundesliga-Heimspielen zuvor kein Tor erzielt hatten. Nach einem Handspiel von Daniel Caligiuri traf Luka Jovic zum Sieg der Gäste (90.+9). Serdar hatte zuvor noch Gelb-Rot (90.+4/wiederholtes Foulspiel) gesehen.

Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig 2:4 (2:1)

Bayer Leverkusen hat im Kampf um einen Europacupplatz die nächste Niederlage kassiert, RB Leipzig untermauerte mit dem sechsten Auswärtssieg in Serie dagegen seine Champions-League-Ambitionen. Die Werkself verlor ein packendes und attraktives Spiel gegen den Pokal-Halbfinalisten mit 2:4 (2:1) und rutschte durch die dritte Niederlage in Folge auf Rang acht ab. Leipzig festigte indes den dritten Platz hinter dem Spitzenduo Borussia Dortmund und Bayern München.

Marcel Sabitzer (17.), Timo Werner (64.), Emil Forsberg (71., Handelfmeter) und Matheus Cunha (84.) mit einem wunderschönen Treffer sicherten den Gästen drei Punkte in der BayArena. Für Leverkusen war Jungstar Kai Havertz einmal mehr der überragende Mann war. Der 19-Jährige, den Bayer auch bei einer Offerte im dreistelligen Millionenbereich im Sommer nicht ziehen lassen will, erzielte in der 11. (Foulelfmeter) und 23. Minute zwei Treffer und stockte sein Saison-Konto auf zwölf Tore auf.

Bayers Strafstoß voraus ging ein Foulspiel von RB-Kapitän Willi Orban am quirligen Kevin Volland. Bei seinem zweiten Tor setzte Havertz den Ball per Direktannahme an den linken Innenpfosten, von wo er ins Tor sprang. Sabitzer profitierte bei seinem Freistoßtreffer von einem Fehler von Bayer-Keeper Lukas Hradecky, der die Torwartecke verließ. In der 51. Minute wurde der Treffer von Leverkusens Leon Bailey nach Videostudium wegen Abseits zu Recht nicht gegeben.

VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg 1:1 (0:1)

Der VfB Stuttgart hat den 1. FC Nürnberg auf Distanz gehalten und kann im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga zumindest weiter auf die Relegation hoffen. Ozan Kabak (75.) rettete dem in der Kritik stehenden Trainer Markus Weinzierl und seiner Mannschaft im Kellerduell gegen die Franken zumindest ein schmeichelhaftes 1:1 (0:1).

Damit wahrte der VfB sein Vier-Punkte-Polster auf Nürnberg, das nach dem zweiten Saisontreffer von Matheus Pereira (42.) auf den ersten Auswärtssieg in dieser Spielzeit gehofft hatte. Weinzierl, dem gerüchteweise im Sommer der Österreicher Oliver Glasner vom Linzer ASK folgen soll, sammelte allerdings kaum Argumente. In den vergangenen 13 Spielen gelang ihm nur ein Sieg.

VfL Wolfsburg - Hannover 96 3:1 (1:1)

Dank eines Doppelpacks von Renato Steffen und eines weiteren Treffers von Jerome Roussillon hält der VfL Wolfsburg im Rennen um einen Platz in der Europa League den Anschluss. Die beiden Tore des Schweizers in der 32. und 71. Minute legten den Grundstein zu einem verdienten, aber weitgehend glanzlosen 3:1 (1:1)-Sieg im Niedersachsen-Duell gegen Tabellenschlusslicht Hannover 96.

Vor 23.512 Zuschauern brachte Hendrik Weydandt die Gäste nach guter Vorarbeit von Linton Maina nach exakt einer halben Stunde in Führung. Doch nur 120 Sekunden später schlugen die Wölfe mit einem Steffen-Kopfball zurück. Nach dem zweiten Tor des Schweizers stellte Außenverteidiger Roussillon (78.) den Endstand her.

Hertha BSC Berlin - Fortuna Düsseldorf 1:2 (1:1)

Fortuna Düsseldorf hat sich in der Fußball-Bundesliga endgültig aller Abstiegssorgen entledigt. Der Aufsteiger machte durch einen 2:1 (1:1)-Auswärtssieg bei Hertha BSC den Klassenerhalt sechs Spieltage vor Saisonschluss praktisch perfekt. Umjubelter Matchwinner bei den Gästen war der schnelle Belgier Benito Raman mit einem Doppelpack (35. und 61.).

Die enttäuschenden Berliner, bei denen Liverpool-Leihgabe Marko Grujic (41.) nur zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich traf, kassierten dagegen die vierte Niederlage in Folge und mussten in der Tabelle die Fortuna an sich vorbeiziehen lassen. Es war Düsseldorfs erster Bundesliga-Sieg im Olympiastadion seit 1990.