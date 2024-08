Meckern im Fußball:Die neue Regel, die fast alle gut finden

Es kommt nicht häufig vor, dass der Fußball eine Regeländerung beschließt, die nach ihrer Einführung von (fast) allen Beteiligten gelobt wird. 1992 war das zuletzt so, als die Fifa die Rückpassregel beschloss und damit die Unsitte unterband, dass die Torhüter das Spiel verzögerten, indem sie den Ball nach einem Rückpass in die Hand nahmen und daraufhin minutenlang die Tribünen nach bekannten Gesichtern absuchten. 32 Jahre später scheint es erneut einen solchen Konsens zu geben: Der DFB hat mit der gerade eingeführten „Kapitänsregel“ eine Reform des eigenen Regelwerks beschlossen – und die Rückmeldungen sind überwiegend positiv.

Mittlerweile sind in den Amateurligen und in den Ligen zwei bis vier die ersten Spieltage absolviert, am Wochenende haben sich Amateure und Erstligisten im DFB-Pokal gemessen. Und, wen auch immer man fragt, ob Profi-Kapitän oder Sechstliga-Schiedsrichter, die Resonanz fällt erfreut bis enthusiastisch aus. „Die Regel erfüllt ihren Zweck: Sie erhöht die Attraktivität des Spiels und führt zu mehr fairem Verhalten“, sagt Marvin Schories, Schiedsrichterobmann des Kreises Harburg in Niedersachsen. Seit Einführung der Kapitänsregel hat er einige unterklassige Partien gepfiffen – und zieht ein durchweg positives Fazit.: „Die Spieler wissen, was zu tun und zu lassen ist. Jetzt werden sogar Spieler, die zu meckern anfangen, von den Kollegen ermahnt, ruhig zu sein. Das gab es noch nie, seit ich Schiedsrichter bin.“

Tatsächlich müssen die Zuschauer seit einigen Wochen auf Amateurplätzen genauso wie bei ausverkauften DFB-Pokalspielen auf Szenen verzichten, die die meisten Fans für ebenso überflüssig hielten wie die Referees: Sieben, acht Spieler, die wild gestikulierend und mit entgleisenden Gesichtszügen auf den Schiedsrichter zulaufen, um ihn auf möglichst beeindruckende Weise davon zu überzeugen, dass der soeben gegebene Einwurf auf Höhe der Mittellinie eine unverzeihliche Fehlentscheidung sei – ein Schauspiel, das in anderen Sportarten (und beim Frauenfußball) undenkbar wäre. Kein Wunder also, dass Bundesliga-Referee Sascha Stegemann die Reform bei einem Medientermin mit dem zivilisatorischen Rückstand gegenüber anderen Sportarten begründete: „Wir werden immer wieder gefragt, wieso wir das im Fußball nicht hinkriegen, dass es bei uns so respektvoll wie im Handball oder Rugby abläuft.“

„Die Spiele laufen fast flächendeckend viel disziplinierter ab“, sagt ein Referee

Für die Schiris war der Status quo in mehrerlei Hinsicht ein Ärgernis: Zum einen fällt es nun einmal schwer, sachlich zu argumentieren, wenn man aus allen vier Himmelsrichtungen angebrüllt wird. Zum anderen, weil auch der schläfrigste Fan auf der Tribüne durch das Geschehen auf dem Rasen plötzlich davon ausgehen musste, dass sein Team grandios verpfiffen wird und den Schiri bis zum Abpfiff mit „Schieber“-Rufen eindeckt. Zum Dritten, weil vor allem im unterklassigen Fußball „Rudelbildungen“ oft der Ausgangspunkt für Prügeleien auf dem Platz waren. Und zum Vierten, weil die Unsitte längst hinunter bis in den Jugendbereich geschwappt war. Achtjährige imitieren eben nicht nur den breitbeinigen Cristiano Ronaldo, sondern auch das aggressive Gehabe von dessen Kollegen.

Der Problemdruck war also da, als der DFB Mitte Juli beschloss, für alle seine Spielklassen die Kapitänsregel einzuführen. Seither darf bei Klärungsbedarf nur noch der Kapitän des jeweiligen Teams beim Schiedsrichter vorsprechen – die anderen zehn Spieler beider Mannschaften halten sich zurück. Tun sie es nicht, sehen sie die gelbe Karte. Kurz zuvor war die Regel bei der EM zum Einsatz gekommen. Sie fand vom ersten Tag an so viel Zustimmung, dass der DFB noch während des Turniers beschloss, sie auch in allen nationalen Wettbewerben einzuführen.

Und das mit Erfolg: Freitag, 9. August, vierter Spieltag der nach einem Wurstproduzenten benannten „Schröder Saarlandliga“, einer der sechsten deutschen Ligen. Der ziemlich tief gesunkene Traditionsverein Borussia Neunkirchen, der in den Sechzigern drei Jahre in der Bundesliga spielte, empfängt vor 350 zahlenden Fans Saar 05 Saarbrücken. Schiedsrichter Tobias Ewerhardy vom SV Wahlen-Niederlosheim pfeift gut und muss keine einzige gelbe Karte zeigen. Rudelbildungen gibt es keine, selbst die beiden Kapitäne haben keinerlei Gesprächsbedarf. Das gleiche Bild tags darauf in der zweiten Liga, vor 37 000 Fans beim 0:0 des Karlsruher SC in Düsseldorf, auch hier keine unnötigen kollektiven Aufreger. „Alles ruhig von beiden Seiten“, bilanziert im Rückblick KSC-Kapitän Marvin Wanitzek, der die Regel grundsätzlich positiv findet.

Allerdings warnt er als Spieler davor, alle Gefühlsausbrüche auf dem Platz zu ahnden: „Fußball ist ein emotionaler Sport, es wird immer Szenen geben, bei denen man sich auch einmal zu Recht aufregt.“ Wenn dann sofort eine gelbe Karte gezogen werde und ein Spieler nach der darauffolgenden vom Platz fliege, wie es Schalkes Ron Schallenberg in Nürnberg (1:3) widerfuhr, sei das keine gute Entwicklung. Ähnlich sieht es offenbar Ex-Referee Markus Merk, der im kicker durchblicken lässt, dass er die Einführung nur für die Ligen drei und abwärts beschlossen hätte: „In der Bundesliga und in der zweiten Liga“ müsse es für die Schiedsrichter dazugehören, „sich mit den Spielern auseinanderzusetzen“. Emotionen zu verbannen sei indes gar nicht die Intention der Regel, entgegnet Referee Tobias Ewerhardy, der die Sechstliga-Partie in Neunkirchen geleitet hatte: „Es ist ein weitverbreitetes Missverständnis, dass die anderen Spieler uns gar nicht mehr ansprechen dürfen.“

Wenn ein Verteidiger nach einem Foul auf Höhe der Mittellinie sachlich Kritik äußere, solle auch dann keine gelbe Karte gezeigt werden, wenn derjenige nicht Kapitän sei. Anders sei es bei spielentscheidenden Szenen, die bei allzu viel Palaver aus dem Ruder laufen könnten. Vielleicht, so Ewerhardy, müssten sich Details noch einspielen, am Fazit ändere das aber nichts: „Die Spiele laufen fast flächendeckend viel disziplinierter ab. Ich kenne jedenfalls niemanden im Fußball, der die Einführung nicht total positiv fände.“