Was Jürgen Klopp für die Verpflichtung neuer Spieler bedeuten kann, erkennt man am besten im Gesicht von Rômulo Cardoso. Oder genauer: an seinem Enthusiasmus, wenn er sich an die Begegnung mit dem Global Head of Soccer der Red Bull GmbH erinnert. Rômulo, 23, hatte mit Marcel Schäfer, dem Sportgeschäftsführer von RB Leipzig, Nachrichten ausgetauscht, als ihn eine Botschaft elektrisierte: „Jürgen Klopp würde gerne mit Dir sprechen.“ Und deutet man die Augen Rômulos richtig, muss es ihm vorgekommen sein, als bliebe die Welt stehen.
RB Leipzigs Rômulo„Ein Anruf von Jürgen Klopp? Caramba! Alter! Das kann nicht wahr sein.“
Technik und Tore, selbstverständlich, aber auch rennen, decken, arbeiten: Leipzigs neuer Brasilianer Rômulo profitiert davon, dass ein berühmter Trainer ihn früh auf den Fußball in Deutschland vorbereitet hat.
Von Javier Cáceres
