Kürzlich hat Foodwatch wieder den „Goldenen Windbeutel“ verliehen. Damit mahnt der Verein dreist versteckte Preiserhöhungen im Supermarkt an. Das Stichwort lautet: Shrinkflation (auch: Schrumpflation). Schokolade, Margarine und Räucherlachs gehörten diesmal zu den angeprangerten Produkten: weniger Inhalt, höherer Preis.

Weniger Inhalt fürs Geld hat es im deutschen Profifußball nur einmal gegeben, als am 8. November 1975 der Schiedsrichter Wolf-Dieter Ahlenfelder die erste Halbzeit des Bundesligaspiels zwischen Werder Bremen und Hannover 96 nach 32 Minuten abpfiff. Er soll alkoholisiert gewesen sein. Nach einigem Hin und Her mit dem Bremer Spieler Horst-Dieter Höttges hat er sich überzeugen lassen, die Halbzeit regulär zu Ende zu bringen.

Nun macht sich der deutsche Fußball ohnehin nicht verdächtig, die Konsumenten beim Preis-Leistungs-Verhältnis heimlich übers Ohr zu hauen. Im Gegenteil: Neuerdings gibt es sogar mehr Inhalt fürs Geld. Die Schiedsrichtergilde hat beschlossen, die Nachspielzeit penibler und großzügiger zu gestalten. Für jedes Tor und jeden Wechselslot sollen pauschal 30 Sekunden veranschlagt werden, hinzu kommen Extraminuten für Videochecks, Verletzungen, Trinkpausen und andere Verzögerungen. Das hat neulich beim Zweitligaspiel Kaiserslautern gegen Schalke zu einer zwölfminütigen Nachspielzeit geführt und am Samstag beim Bundesligaspiel Freiburg gegen Augsburg zu elf Minuten Aufschlag.

Die Konsumenten finden das aber gar nicht immer gut. 20 Gramm mehr Schokolade fürs gleiche Geld stießen gewiss auf kollektive Euphorie, beim Fußball hängt die diesbezügliche Gefühlslage jedoch vom Spielstand ab. Beim Zweitligaderby zwischen Schalke und Bochum gab es am Samstagabend trotz dreier Tore, fünf Wechselslots und Verletzungspausen in der zweiten Halbzeit nur drei Minuten Nachspielzeit. Das hat dem Trainer Dieter Hecking vom unterlegenen VfL Bochum gar nicht gefallen. Er fordert bei Nachspielzeiten „mehr Einheitlichkeit“. Für solche Fälle bräuchte es einen Verein namens Footballwatch. Jährlicher Preis: die „Goldene Pfeife“ für die dreisteste Nachspielzeit.