Hatte er das gerade wirklich gesagt? Ja, doch, am Samstag war es tatsächlich passiert. Beim Hamburger SV, erklärte Merlin Polzin auf Nachfrage der Moderatorin, könne man auf ein „erfolgreiches“ Jahr 2025 zurückblicken. Erfolgreich – das sei das erste Wort, das ihm in den Sinn komme, wenn er so auf die zurückliegenden zwölf Monate blicke.