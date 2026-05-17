War das sentimental, rührselig, kitschig? Ja, das war’s wohl, aber das durfte auch so sein. Der Schlusspfiff im Hamburger Millterntorstadion ertönte, und wie auf Kommando wurden einige Tausend Schals in die Höhe gestreckt. Es wurde geweint. Es wurde getrauert. Es war nostalgisch. Und ja, ein bisschen Kitsch war auch dabei. So dürften das jedenfalls all jene sehen, die den Vorwurf kultureller Aneignung erheben, sobald „You’ll never walk alone“ jenseits der Liverpooler Anfield Road geträllert wird.