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Abstieg des FC St. PauliHand in Hand ins Unterhaus

Lesezeit: 4 Min.

„Das ist meine Heimat“: Jackson Irvine will auch in der zweiten Loga auf dem Kiez bleiben.
„Das ist meine Heimat“: Jackson Irvine will auch in der zweiten Loga auf dem Kiez bleiben. Philipp Szyza/dpa

Auf dem Kiez haben sie lang zueinander gehalten. Zu lang? Nun endet eine Saison im Abstieg, in der es auf „sehr vielen Ebenen“ nicht gereicht hat für den FC St. Pauli. Die Zukunft von Trainer Blessin ist offen.

Von Thomas Hürner, Hamburg

War das sentimental, rührselig, kitschig? Ja, das war’s wohl, aber das durfte auch so sein. Der Schlusspfiff im Hamburger Millterntorstadion ertönte, und wie auf Kommando wurden einige Tausend Schals in die Höhe gestreckt. Es wurde geweint. Es wurde getrauert. Es war nostalgisch. Und ja, ein bisschen Kitsch war auch dabei. So dürften das jedenfalls all jene sehen, die den Vorwurf kultureller Aneignung erheben, sobald „You’ll never walk alone“ jenseits der Liverpooler Anfield Road geträllert wird.

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