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BundesligaSchalker Schildkröten erkämpfen einen Punkt gegen die Bayern

Lesezeit: 3 Min.

Festgehalten: Schalkes Torwart Loris Karius (Mitte) zeigte gegen den Rekordmeister zahlreiche Paraden.
Festgehalten: Schalkes Torwart Loris Karius (Mitte) zeigte gegen den Rekordmeister zahlreiche Paraden.
Fabian Strauch/dpa

Schalke beginnt gegen die Münchner mit tonnenschwerer Ehrfurcht auf den Schultern – am Ende reicht es zu einem 0:0. Manuel Neuer wird auch bei seinem wohl letzten Gastspiel in seinem früheren Wohnzimmer nicht verschont.

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

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Vincent Kompany hatte die Kappe tief ins Gesicht gezogen, den Blick gesenkt, und er hatte es ziemlich eilig. Es wäre kühn interpretiert, aus der Art, wie Bayern Münchens Trainer circa anderthalb Sekunden nach dem Pausenpfiff in die Kabine strebte, einen angespannten Gemütszustand abzuleiten. Aber dass Kompany an der ersten Hälfte der Partie beim FC Schalke nicht viel Freude gefunden hatte, das ließ sich geradewegs behaupten. Dieses Gefühl teilte er mit seinen Spielern, die sich in Gelsenkirchen mit der Last des Liga-Alltags hatten abmühen müssen und dabei bisher nicht weit gekommen waren. 0:0 stand es zur Pause.

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