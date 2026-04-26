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MeinungErneuter KlassenverbleibWas Augsburg so stark macht? Sie wissen, wer sie sind

Kommentar von Thomas Hürner

Lesezeit: 2 Min.

In der Ruhe liegt die Kraft: Manuel Baum, 46, zum zweiten Mal Trainer der FCA-Profis, hat die zentralen Glaubenssätze des Klubs so verinnerlicht wie nur wenige sonst.
In der Ruhe liegt die Kraft: Manuel Baum, 46, zum zweiten Mal Trainer der FCA-Profis, hat die zentralen Glaubenssätze des Klubs so verinnerlicht wie nur wenige sonst. Daniel Löb/dpa

Der FCA ist inzwischen ein derart etablierter Bundesligist, dass selbst Didi Hamann den Klub nicht mehr als Abstiegskandidaten Nummer eins tippt.

Was der FC Augsburg und Dietmar „Didi“ Hamann miteinander zu tun haben? Auf diese Frage, die sich mutmaßlich noch nie ein Fußballfan gestellt hat, gibt es eine sehr einfache Antwort: mehr, als man zunächst meinen würde.

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