Was der FC Augsburg und Dietmar „Didi“ Hamann miteinander zu tun haben? Auf diese Frage, die sich mutmaßlich noch nie ein Fußballfan gestellt hat, gibt es eine sehr einfache Antwort: mehr, als man zunächst meinen würde.
MeinungErneuter KlassenverbleibWas Augsburg so stark macht? Sie wissen, wer sie sind
Kommentar von Thomas Hürner
Lesezeit: 2 Min.
Der FCA ist inzwischen ein derart etablierter Bundesligist, dass selbst Didi Hamann den Klub nicht mehr als Abstiegskandidaten Nummer eins tippt.
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