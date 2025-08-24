Romano Schmid ging mit dem Schlusspfiff erst einmal unweit der Strafraumkante in die Knie. Der beste Fußballer, der aktuell beim SV Werder noch unter Vertrag steht, verarbeitete die 1:4-Auftaktniederlage bei Eintracht Frankfurt in der Hocke – auf Augenhöhe hatte sich seine Mannschaft im Waldstadion nie befunden. Eigentlich war der österreichische Nationalspieler mal als Verkaufskandidat für diesen Sommer identifiziert worden, doch würde der Edeltechniker jetzt noch veräußert, wäre das in der aktuellen Notlage kaum mehr zu vermitteln. „Absteiger, Absteiger“, schallte es zeitweise von den voll besetzten Rängen. Dass der Gästeblock später noch Aufmunterung an Schmid und Co. übermittelte, war vielleicht das Beste an einer Bremer Dienstreise, die mit denselben Erkenntnissen wie bei der Pokalpleite gegen Arminia Bielefeld (0:1) endete: In dieser Besetzung droht Bremen seinen Status als Erstliga-Standort zu verspielen.

Der Kader ist durch Verletzungen und Verkäufe ausgeblutet. Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz erreicht immer häufiger der Vorwurf der Untätigkeit, gegen den sich Werders Ehrenspielführer am Samstag zur Wehr setzte. „Wir werden noch etwas tun“, versprach der ehemalige Profi, der wieder einmal auf die wirtschaftlichen Zwänge verwies: „Wir können nur das machen, was in unserem Budget liegt.“ Der Rahmen beim Gehaltsgefüge könne nicht durch Aktionismus auf dem Transfermarkt gesprengt werden.

Union besiegt Stuttgart : Ansah macht ’ne Ansage Trotz einer Überzahl von Chancen verpatzt der VfB Stuttgart den Bundesliga-Start in Berlin, der wechselwillige Nick Woltemade trifft nur aus dem Abseits. Bei Union dagegen entfaltet ein Schmetterling seine Flügel. Von Javier Cáceres ...

Mag sein, doch die Ausfälle von Mitchell Weiser (Kreuzbandriss) und Jens Stage (Fußprobleme), zwei der zuverlässigsten Stützen und besten Scorer der vergangenen Jahre, sind seit Langem bekannt. Die größte Not herrscht aktuell auf den Außenpositionen in der Viererkette. Links legte Felix Agu mit Fehlpässen vor drei (!) der vier Gegentore durch Can Uzun (22. Minute), Jean-Mattéo Bahoya (25. und 47.) und Ansgar Knauff (70.) einen ebenso schwachen Auftritt hin wie rechts der gelernte Innenverteidiger Julián Malatini. Immerhin soll demnächst Frankfurts U21-Nationalspieler Elias Baum auf Leihbasis kommen.

„Es sind ein paar Dinge zu tun, das ist klar“, sagt Bremens neuer Trainer Horst Steffen

Dass sich der komplette Transferstau noch bis zum „Deadline Day“ auflöst, ist eher unwahrscheinlich. „Es sind ein paar Dinge zu tun, das ist klar“, sagte Trainer Horst Steffen, 56, der das einseitige Spiel schnell zusammenfasste: „In Summe ist es ein gerechtes Ergebnis, weil die Eintracht besser war. Und wir dürfen weiter arbeiten.“ Vorrangige Aufgabe sei es, sich die „nötige Intensität“ anzueignen. Positiv empfand der von der SV Elversberg gekommene Coach das Debüt von „zwei Jungs aus der A-Jugend“; gemeint waren die eingewechselten Patrice Covic und Karim Coulibaly, doch die Jugendförderung wird kaum über dem Bundesligaverbleib stehen. Wer aufs Auftaktprogramm blickt – es folgen Partien gegen Leverkusen, Gladbach, Freiburg und Bayern –, der findet den ersten Anwärter auf den klassischen Fehlstart an der Weser.

Hatte bei seinem ersten Bundesligaspiel wenig Grund zur Freude: Werders neuer Trainer Horst Steffen. (Foto: Arne Dedert/dpa)

Im Nachhinein wird immer klarer, warum Ole Werner, der mit Werder zweimal nur knapp am Europapokal vorbeischrammte, mit der Bremer Transferpolitik so unzufrieden war, dass es letztlich zur Trennung kam. Im Werder-Umfeld wächst der Frust mit jedem Tag, der ohne Verstärkung vergeht. Immerhin wurde Karl Hein, ein Torhüter vom FC Arsenal, ausgeliehen. Der 23 Jahre alte Nationaltorwart Estlands soll Konkurrent werden für Talent Mio Backhaus, 21. Zwar war der Nachfolger des an die Eintracht verkauften und beim Einstand kaum geforderten Stammkeepers Michael Zetterer an den Gegentreffern schuldlos, aber im Strafraum bekam der Tormann kaum einen Ball zu fassen.

Kapitän Marco Friedl ordnete das durchwachsene Debüt der neuen Nummer eins treffend ein: „Unglücklich für ihn. Er war zweimal beim Rauskommen unsicher. Es läuft nicht von Anfang an perfekt.“ Ansonsten biss sich der meinungsstarke Abwehrchef bei den übergeordneten Themen auf die Zunge. Nur eines musste der grün-weiße Wortführer mal loswerden. Dass ihn die Sky-Reporterin Katharina Kleinfeldt wegen seines Zetterer-Trikots beim Feldinterview für den neuen Frankfurter Torhüter hielt, hatte ihn verwirrt: „Ich bin Werder-Bremen-Spieler, falls du es nicht weißt.“

Auch später in der Mixed Zone zeigte der seit 2018 für die Norddeutschen spielende Österreicher wenig Verständnis für die Verwechslung, schließlich habe ihn die Moderatorin bereits nach der Busankunft interviewt. „Das war ziemlich kurios und eigentlich auch lächerlich“, erklärte Friedl und fügte lapidar an: „Was soll ich sagen? Es passt zur Situation.“ Dann humpelte er mit einer Bandage ums Knie in die Kabine.