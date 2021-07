300 Leute, immerhin. Zum Ligastart hofft Stefan Leitl auf etwas mehr, 30 Prozent Stadionauslastung wären dann "ein erster vernünftiger Schritt", findet der Trainer der SpVgg Greuther Fürth. 300 Fans aber kamen am Samstag zum Trainingsauftakt (in Zahlen: 21 Feldspieler, 4 Torhüter, 75 Minuten). Sie applaudierten, als das Team um Kapitän Branimir Hrgota seine erste Einheit begann. Alle sind heiß auf die erste Erstligasaison seit 2012/13, Spieler, Fans und der gesamte Verein; auf Duelle mit Bayern, Dortmund, Leipzig. Für Leitl steht zunächst die Defensivarbeit im Fokus, erläuterte er, nicht zuletzt angesichts der Qualität der künftigen Gegner. Mergim Mavraj (Ziel unbekannt) und Paul Jaeckel (Union Berlin) stehen der Abwehr nicht mehr zur Verfügung, deshalb seien sie bis zum Ligastart Mitte August gegen den VfB Stuttgart "auch auf der Suche nach Verstärkungen für die Innenverteidigung". Von den drei bisherigen Zugängen ist nur Defensiv-Allrounder Gideon Jung vom Hamburger SV ein möglicher Innenverteidiger, als solcher sei er vorerst eingeplant. Max Christiansen (Waldhof Mannheim) und Nils Seufert (Arminia Bielefeld) sind Mittelfeldspieler. Zuletzt hat Eigengewächs Jamie Leweling einen Vertrag bis 2024 erhalten. Erst gegen Ende der Vorbereitung wollen sich die Fürther um eigenen Ballbesitz kümmern, so Leitl. Vor dem Trainingslager in Neukirchen am Großvenediger/Österreich (18. bis 24. Juli) sind drei Testspiele geplant, gegen Bayern München II (9. Juli), die Würzburger Kickers (14. Juli) und den FC Ingolstadt (17. Juli).