Investor Lars Windhorst hat nach eigenen Angaben die letzte Millionen-Rate an den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC gezahlt. "Die letzte vereinbarte Tranche in Höhe von 30 Millionen Euro wurde heute an Hertha BSC überwiesen. Seit 2019 habe ich damit 375 Millionen Euro in den Verein investiert", teilte Windhorst in einem Sozialnetzwerk mit. Herthas Geschäftsführer Fredi Bobic erklärte am Freitag, dass mit dem Eingang der Zahlung zum Wochenbeginn werde gerechnet werde. Spielraum bei möglichen Transfers, die in der Bundesliga noch bis zum 31. August möglich sind, biete das Investoren-Geld aber "mit Sicherheit nicht", sagte Bobic. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Berichte über Probleme bei der Zahlungsabwicklung durch Windhorsts Tennor Group gegeben. Diese waren vom Investor zurückgewiesen worden. Windhorst hält durch sein Investment 66,6 Prozent der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA.